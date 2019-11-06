«Русский дом» в Китае. 俄罗斯之家"在中国

18 ноября в Китае в городе Чэнду (провинция Сычуань) откроется национальный павильон «Русский дом», где будет представлена продукция первых 100 российских компаний. В дальнейшем число резидентов будет увеличиваться. Проект реализует российско-китайская компания «Бизнес Панда» при поддержке местных властей.

Чэнду обладает статусом свободной экономической зоны. Это один из крупнейших городов Китая. Население агломерации Чэнду превышает 16 миллионов человек, Сычуань — 100 миллионов. Город и провинция представляют собой динамично развивающиеся регионы КНР с качественной транспортной и логистической инфраструктурой. Помимо прочего, это огромный потенциальный рынок сбыта для любого зарубежного партнёра.

Миссия «Русского дома» заключается в том, чтобы поддержать продвижение товаров и услуг отечественных компаний в Сычуани, сделать российский бизнес с Китаем понятным и доступным. Очевидно, что «Русский дом» — это ещё и площадка для рекламы отечественной продукции и переговоров с перспективой заключения новых контрактов.

«Город Чэнду выбран неслучайно, к нему из России есть сразу три пути логистики, что позволяет работать с любыми группами товаров, в том числе и со скоропортящимися», — цитирует портал «Агроинвестор» генерального директора «Бизнес Панды» Ирину Епифанову

Топ-менеджер напомнила, что в Чэнду находится станция, через которую проходит экспортный поезд от калужской станции Ворсино. Состав идёт порядка 12-16 суток и считается одним из наиболее дешёвых и удобных способов доставки товаров. Интерес правительства Чэнду к продукции из РФ достаточно большой.

«Перед нами, как компанией-партнёром, поставлена задача — всю продукцию, которая будет представлена в «Русском доме», вывести на продажи в супермаркетах региона, а также защитить её от возможной подделки недобросовестных конкурентов», — сказала Епифанова.

Торговый паритет

С начала 2000-х годов между Россией и Китаем установились необычайно тёплые политические отношения, ставшие, в том числе фундаментом для бурного развития торгово-экономических связей. В 2018 году товарооборот между двумя государствами вырос на 27,1%, установив абсолютный рекорд — $107 миллиардов долларов.

Принято считать, что Китай буквально заваливает товарами национального производства своих партнёров. Однако между Москвой и Пекином в целом господствует паритет с небольшим перевесом в сторону РФ. В прошлом году объём экспорта из КНР составил почти 48 миллиардов долларов, импорт российской продукции — чуть более 59 миллиардов долларов.

С большой вероятностью в ближайшие годы объём поставок товаров из РФ в Китай увеличится. Положительную динамику обеспечат наблюдающийся рост цен на энергоресурсы, а также грядущий запуск газопровода «Сила Сибири» — совместное детище «Газпрома» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Открытие проекта анонсировано на начало декабря этого года

Очень хорошие перспективы для экспорта в Поднебесную открываются для отечественной сельхозпродукции — главным образом пшеницы и других зерновых культур. Кроме того, как прогнозируют эксперты, Россия способна увеличить поставки минеральных ресурсов, которые используются в промышленности и АПК.

Экспорт из КНР в РФ также уверенно растёт. Поднебесная, помимо ширпотреба, продаёт нашей стране машиностроительную продукцию, разнообразное химическое сырьё и полуфабрикаты, сельхозтовары. Особое значение приобрели контакты по линии военно-технического сотрудничества: в условиях санкций Поднебесная превратилась в источник дефицитной электронно-компонентной базы, в свою очередь Москва проявляет ответную щедрость в области экспорта оборонных технологий.

Возможности и риски

После кризиса 2008-2009 года Китай остался одним из немногих государств, который демонстрирует стабильный экономический рост в 6-7%. Безусловно, динамика ВВП КНР постепенно снижается, однако экономику Поднебесной в перспективе будет в немалой степени поддерживать возрастающий внутренний спрос.

Несмотря на то, что Китай — ведущая экспортная держава, весьма широкую номенклатуру продукции он производить не может в силу отсутствия необходимых полезных ископаемых и неразвитость отдельных отраслей народного хозяйства, в том числе высокотехнологичных.

Иными словам, Китай представляет собой колоссальный по размерам рынок сбыта. Россия просто обязана пользоваться потенциальными возможностями, которые заложены в соседстве с Поднебесной. С 2014 года дополнительным стимулом для наращивания торгово-экономических связей с Пекином стали обострившиеся отношения с Западом и нескорая отмена (или смягчение) санкционного режима

Однако говоря о важности и необходимости укрепления сотрудничества с Китаем, невозможно обойти вниманием ряд негативных явлений и тенденций. Прежде всего, это закрепление за Россией роли поставщика продукции добывающей индустрии.

Наша страна в основном продаёт Поднебесной сырьё. Речь идёт не только о нефти и газе. С огромным трудом Москве удалось остановить контрабанду и легальную торговлю лесом-кругляком. Сейчас Россия отправляет в КНР пиломатериалы, то есть срубленный лес, который подвергается хоть какой-то обработке.

К русскому лесу у Пекина отношение, которое ёмко можно охарактеризовать как «хищническое». В 2020 году КНР прекращает вырубку собственных лесов и потому есть все основания полагать, что количество пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке будет только возрастать.

Китайцы под различными предлогами учреждают юрлица, которые вырубают российские деревья. Также предприниматели из Поднебесной не брезгуют пользоваться услугами чёрных лесорубов. Факты незаконной вырубки скрываются посредством поджогов. О данных фактах хорошо известно местным правоохранительным органам, но никаких эффективных мер по решению этой проблемы пока не принято.

Кроме того, Китай крайне неохотно инвестирует в российскую промышленность и не проявляет особого энтузиазма в скупке правительственных облигаций. Вопреки ожиданиям Москвы, Пекин не превратился ни в инвестора, ни в источник дешёвых кредитов на фоне санкций США и ЕС

Однако причина эгоистичного поведения КНР объясняется не столько природной нагловатостью китайцев, сколько слабостью и безволием руководства РФ, которое, к сожалению, далеко не всегда умеет просчитывать риски.

Китай — очень ценный партнёр в текущих геополитических условиях, но ради тёплых отношений с ним Россия не должна жертвовать собственными интересами. Открытие «Русского дома» в городе Чэнду может стать одним из шагов в правильном направлении.