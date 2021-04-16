Русский летчик сорвал планы приближавшегося к границе американского разведчика

Политика

Российские радары зафиксировали приближающийся к госгранице разведывательный самолет ВВС США. На перехват подняли истребитель МиГ-31 - в результате американский разведчик удалился от территории РФ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российские системы идентифицировали самолет RC-135 ВВС США.

Для сопровождения разведчика с аэродрома в Камчатском крае подняли МиГ-31. После этого RC-135 изменил курс, а российский истребитель благополучно вернулся на аэродром.

По данным Миноборны, нарушения госграницы не допущено, пишет РИА Новости.

Накануне США ввели санкции против России. Они затронут суверенный долг России. Ограничения касаются также 16 юридических и 16 физических лиц.