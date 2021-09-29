Русские встанут стеной на пути террористов у южных границ Ливии
Как сообщают местные источники в Ливии, российские отряды, связанные, вероятно, с «ЧВК Вагнера», готовятся к большой операции против террористов на границах Нигера, Чада и Алжира. Фото крупной моторизованной колонны опубликованы в соцсетях.
Операция, вероятно, связана с участием русских в действиях против банд в Мали. Бамако пригласил российского подрядчика для организации борьбы с террористами на севере страны. Группировки, включающие запрещенные в России «ИГ» и «Аль-Каиду» контролируют крупные области в Мали, но их господству с приходом в страну «вагнеровцев», без сомнения скоро придет конец.
Однако границы в этой части Африки прозрачны и просто условны. Отряды боевиков свободно перемещаются, пользуясь слабостью национальных армий, и способны спокойно дойти даже до Судана, который уже стал глобальным террористическим хабом. Бегущие из Мали легко могут попытаться бежать. Россияне, действующие в Ливии, очевидно, должны пресечь эту порочную практику и создать прочный заслон на пути террористов.