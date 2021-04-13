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Русские рыцари: в Белграде появилось граффити с «вагнеровцами»

Кирилл Голубев
13 апреля, 2021 09:30
2 мин
Кирилл Голубев
13 апреля, 2021 09:30
2 мин
фото: pixabay.com

Сербские уличные художники разместили изображение бойцов «ЧВК Вагнера» на стене дома в Белграде.

В социальных сетях стали появляться фото нового граффити, которое недавно появилось в столице Сербии. На нем изображены бойцы российской «ЧВК Вагнера», стоящие на фоне флага РФ. Внизу художники добавили надпись: «Группа Вагнера — русские рыцари».

Это стало еще одним подтверждением, что российских бойцов уважают не только на Родине, но и далеко за ее пределами.

Этому есть простое объяснение — «вагнеровцы» участвовали во всех ключевых сражениях против боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии, а также помогли защитить население Донбасса от геноцида карателей.

«ЧВК Вагнера» является сильным российским брендом, уверен политолог Владимир Карасев. Именно это объясняет желание людей посвятить русским бойцам свое народное творчество. Подвиги «вагнеровцев» стали темой для стихов и песен, а также графических изображений.

В начале этого года неизвестный художник выпустил несколько серий комикса о супергерое Вагнере, который защищает мирных жителей разных стран от монстров.

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ТЕГИ
Сербия
ЧВК Вагнера
Графити
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