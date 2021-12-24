Русские просто умеют хорошо воевать: журналист Медведев прокомментировал обвинения Украины в «агрессивной войне»
В четверг, 23 декабря, Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение руководителю российской «ЧВК Вагнера». Человека, чье имя СБУ не называет, подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщает сайт ведомства.
Речь идет о событиях в Донбассе в период с июля 2014 по март 2015 года. Тогда русские добровольцы, которых позже стали называть «ЧВК Вагнера», действительно сыграли значительную роль как в освобождении ключевых объектов инфраструктуры, так и в защите мирного населения от атак украинской армии. Среди самых ярких эпизодов, которые связывают с «вагнеровцами» -- события в Луганском аэропорту, Дебальцево. Именно последний эпизод и стал поводом для внезапных обвинений со стороны украинских властей.
Экспертное сообщество связывает новость с эффективностью и растущей популярностью «ЧВК Вагнера», что вынуждает власти Украины идти на подобные провокации.
Журналист, депутат МГД Андрей Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что для высокой результативности оказались не нужны огромные бюджеты и раздутый штат сотен чиновников.
«Русская частная военная (охранная) компания сейчас один из самых узнаваемых мировых брендов. Ей пугают номинальных президентов и непослушных лимитрофов. На присутствие русских контракторов списывают свои факапы украинские военные, азербайджанской военные, французские политики. При этом ЧВК «Вагнер» весьма эффективна. Будучи весьма малочисленной, она входит в десятку мировых компаний. И там, где она появляется, там можно увидеть весьма внятный итог работы.», — рассказывает журналист.
Медведев также считает, что «бесконечные корчи западной прессы и политиков» также являются реакцией на простой тезис - русские просто умеют хорошо воевать, гораздо лучше прочих.
Некоторое время назад в соцсетях распространили карту, на которой общая численность «вагнеровцев», размещенных в разных странах, достигает 50-200 тысяч человек.