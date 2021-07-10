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Политика
Русские под водой! — пришельцы из Великобритании жили в страхе подлодок из РФ
10 июля, 2021 10:13
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Субмарина из России могла вести наблюдение за боевыми кораблями Великобритании в Средиземном море.
По данным издания The Telegraph, британский флот начал усиленно искать российское присутствие вскоре после инцидента с участием эсминца Defender у берегов Крыма.
Так, под воду были спущены специализированные аппараты для обнаружения подлодок. Данные публикации приводит РБК.
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