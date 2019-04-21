«Русская планета». Чем мы жили семь дней

«Русская планета» представляет еженедельный обзор главных событий недели. Мы собрали для Вас в единое целое все самое значимое, что произошло в стране и мире за прошедший период.

Буксующее импортозамещение

Почему в России рухнуло производство высокотехнологичной военной продукции? В первом квартале текущего года российская армия получила свыше 500 новых и около 50 отремонтированных единиц вооружения.

Украина как потенциальный противник России

Каких результатов достиг Киев в развитии промышленности обороны? В 2019 году ВСУ должны получить более 1600 единиц вооружения. В нынешнем году промышленники передадут украинской армии 800 единиц автомобильной техники, 600 средств связи, более 270 комплексов ракетно-артиллерийского вооружения, более 200 единиц бронетанковой техники.

Хозяйка Медной горы

Что стоит за слухами об отставке Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федераций? Ряд отечественных СМИ анонсировал отставку Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федераций. Прогнозируют, что место Валентины Ивановны займёт Сергей Нарышкин, который сегодня возглавляет одну из самых загадочных структур нашей страны — Службу внешней разведки.

Странное поведение «короля госзаказов»

Зачем Аркадий Ротенберг продаёт свои главные активы в России? Одной из крупнейших сделок на российском рынке 2019 года может стать продажа большей части акций ПАО «Мостотрест» и ООО «Группа компаний «1520». Покупателем выступает госкорпорация ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк), которую возглавляет бывший вице-премьер Игорь Шувалов.

Мусорный геноцид Подмосковья

Деньги, выделенные на проекты, связанные с нормализацией «мусорной обстановки» в регионе, потрясают воображение — 150 млрд рублей. Добро на их выделение дано на самом высоком уровне, как и негласное указание, торпедировать в средствах массовой информации тему создания мусорных полигонов и мусороперерабатывающих и сжигающих заводов в Подмосковье.

Россияне должны умирать вовремя

С 1 мая умирать будем по согласованному плану правительства. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании коллегии Министерства труда рассказала о проблеме смертности в стране.

Экспансия Сбербанка. Останется ли он государственным?

Кому принадлежит кредитно-финансовая организация России? Сбербанк мимикрирует под «государев банк», педалируя тему о том, что его история берёт своё начало в 1841 году. Дескать, именно тогда государь император Николай I высочайше повелел учредить сберкассы при Московской и Петербургской казнах.

«Подоходный» от слова «подохнуть»

Правительство России пока не готово отменять подоходный налог для граждан зарабатывающих менее 13 тысяч рублей в месяц (за вычетом НДФЛ).