«Русская планета». Чем мы жили семь дней
«Русская планета». Чем мы жили семь дней

Дайджест главных событий прошедшей недели

«Русская планета» представляет еженедельный обзор главных событий недели. Мы собрали для Вас в единое целое все самое значимое, что произошло в стране и мире за прошедший период.

Буксующее импортозамещение

Почему в России рухнуло производство высокотехнологичной военной продукции? В первом квартале текущего года российская армия получила свыше 500 новых и около 50 отремонтированных единиц вооружения.

Украина как потенциальный противник России

Каких результатов достиг Киев в развитии промышленности обороны? В 2019 году ВСУ должны получить более 1600 единиц вооружения. В нынешнем году промышленники передадут украинской армии 800 единиц автомобильной техники, 600 средств связи, более 270 комплексов ракетно-артиллерийского вооружения, более 200 единиц бронетанковой техники.

Хозяйка Медной горы

Что стоит за слухами об отставке Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федераций? Ряд отечественных СМИ анонсировал отставку Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федераций. Прогнозируют, что место Валентины Ивановны займёт Сергей Нарышкин, который сегодня возглавляет одну из самых загадочных структур нашей страны — Службу внешней разведки.

Странное поведение «короля госзаказов»

Зачем Аркадий Ротенберг продаёт свои главные активы в России? Одной из крупнейших сделок на российском рынке 2019 года может стать продажа большей части акций ПАО «Мостотрест» и ООО «Группа компаний «1520». Покупателем выступает госкорпорация ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк), которую возглавляет бывший вице-премьер Игорь Шувалов.

Мусорный геноцид Подмосковья

Деньги, выделенные на проекты, связанные с нормализацией «мусорной обстановки» в регионе, потрясают воображение — 150 млрд рублей. Добро на их выделение дано на самом высоком уровне, как и негласное указание, торпедировать в средствах массовой информации тему создания мусорных полигонов и мусороперерабатывающих и сжигающих заводов в Подмосковье.

Россияне должны умирать вовремя

С 1 мая умирать будем по согласованному плану правительства. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании коллегии Министерства труда рассказала о проблеме смертности в стране.

Экспансия Сбербанка. Останется ли он государственным?

Кому принадлежит кредитно-финансовая организация России? Сбербанк мимикрирует под «государев банк», педалируя тему о том, что его история берёт своё начало в 1841 году. Дескать, именно тогда государь император Николай I высочайше повелел учредить сберкассы при Московской и Петербургской казнах.

«Подоходный» от слова «подохнуть»

Правительство России пока не готово отменять подоходный налог для граждан зарабатывающих менее 13 тысяч рублей в месяц (за вычетом НДФЛ).

Теги:
Места: Россия
Организации: Русская Планета
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Фиаско японского премьера Синдзо Абэ Далее в рубрике Фиаско японского премьера Синдзо АбэКурильские острова должны остаться российскими Читайте в рубрике «Общество» Россияне должны умирать вовремяТатьяна Голикова рассказала о согласовании цифр смертности Россияне должны умирать вовремя

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО