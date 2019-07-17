«Русская» Меркель из советского Донецка

Никто в Западной Европе не находится у власти так долго, как Ангелина Меркель – без малого полтора десятка лет. Frau Bundeskanzlerin в полной мере познала славу, почет. Ею восхищалась вся Германия. Решения госпожи Меркель казались точными и своевременными.

Многие наверняка помнят эту женщину, озаренную улыбкой, порхающей как мотылек. Но с годами все изменилось – Ангела устала, дьявольски устала. Прежнюю энергию сменила инертность. В Германии даже появился глагол «меркелить» (merkeln). В нем содержится изрядная доля иронии, ибо слово обозначает не действие, а его противоположность - бездействие.

Германию заполонили мигранты. Страна раскрыла им все двери, но они уже лезут в окна и снесли крышу. Немцы уже забыли свой Ordnung – всюду грязь, мусор. Многочисленные смуглые пришельцы нагоняют страх на немецких женщин и бьют немецких мужчин. Но фрау Меркель долго взирала на эти безобразия безмятежно, без тревоги и клялась мигрантам в своей бесконечной, доходящей до безумия толерантности. Похоже, она поняла свою грандиозную ошибку и больше не улыбается «новым немцам». Но прозрение наступило слишком поздно. Германия уже никогда не будет тихой, уютной, вымытой до блеска страной. Спустя несколько десятилетий, когда в стране будет больше Моххамедов и Аббасов, чем Гансов и Йоганов, ее портреты оставшиеся немцы будут сжигать на костре…

Губы Меркель упрямо сомкнуты, кажется, она разучилась улыбаться. Морщин становится все больше, усталые руки бессильно опущены. И все чаще дрожат. Глядя на нее, становится понятно, что большая политика – совсем не женское, а тяжелое, мужское дело. Но Ангеле отмерено судьбой тащить этот воз еще два долгих года. Но выдержит ли она?

Уместно напомнить, что в далеком 1997 году Меркель, находясь еще на пути к высшей власти, занимая пост министра охраны окружающей среды Германии, писала: «Я бы хотела в будущем определить правильный момент для ухода из политики. Это оказалось намного труднее, чем я думала до сих пор. Но я не хочу уходить полумертвой развалиной».

Не станем обсуждать, упущен ли «правильный» момент, или еще он не наступил. Политикам всегда, даже когда кружится голова и походка налита свинцом, кажется, что их потенциал не исчерпан. Они хотят тряхнуть стариной, но со стороны видно, что они уже гремят костями. Проклятое время, черт бы его побрал, как же оно быстро летит!

Неведомо, как отпразднует Frau Bundeskanzlerin свой юбилей, да и станет ли отмечать вообще. Но наверняка кое-что вспомнит. И мы вместе с ней…

Жила-была скромная девочка Ангела Доротея Каснер. Настоящая фамилия ее отца-священника была вполне польской - Казмерчак, но на всякий случай он сменил ее на немецкую. В 1954 году, сразу после рождения дочки, он с семьей уехал из Гамбурга в ГДР. Это был экстравагантный поступок, поскольку поток немцев в то время стремился в обратном направлении – на Запад.

Пусть Ангелы Каснер была привычный для девушки из коммунистической Германии - была пионеркой, затем вступила в Союз свободной немецкой молодежи – аналог советского комсомола. Поступила на физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса

Фамилию Меркель ей в 1977 году «подарил» первый муж, с которым, она, между прочим, познакомилась во время поездки в СССР. «Мы поженились, - вспоминала она, - потому что все женились. Сегодня это звучит глупо, но я подошла к браку без необходимой серьезности. Я обманулась».

Последняя фраза брошена мимоходом, без горечи. Было и – забыла. Да и некогда горевать. Дел у Ангелы было невпроворот. После университета она трудилась в институте физической химии при Академии наук. А в самой академии - секретарем комитета комсомола по идеологии. Резвая была девушка, дома ей не сиделось – то в одной командировке, то в другой. Бывала Ангела и в СССР. Между прочим, когда-то она мечтала объездить весь Союз – с запада на восток.

Чувствовала себя Ангела в Москве, Ленинграде и других советских городах вполне свободно, благо еще школьницей выиграла олимпиаду по русскому языку. Может, сидела у костра с комсомольцами из СССР и вдохновенно под гитару напевала: «Дружба - Freundschaft! Дружба - Freundschaft! / Единство помыслов и чувств и нерушимость братских уз! / Навеки Дружба - Freundschaft! Дружба - Freundschaft! / Всегда мы вместе, всегда мы вместе, ГДР и Советский Союз!»

Есть в биографии Меркель недомолвка. Или тайна, как хотите. Связана она с Донецком. Здесь Меркель, как другие ее соотечественники, практиковалась в русском языке в одном из вузов. А на досуге осматривала город и даже спускалась в шахту на экскурсию

Донецк Меркель вспоминала, когда посещала Киев с официальным визитом в августе 2014 года. Но - вскользь, без подробностей. Зато к месту – тогда в Донбассе уже заваривалась кровавая каша. А Меркель, может, вспоминала, как там было тихо и спокойно. И, хмурясь, рассматривала фотографии разбитых бомбами домов и школ Донецка…

Может, она еще не раз она вспоминала тот город и представляла его нынешний – разрушенный, обездоленный. Или, отбросив сентиментальность, предпочла, как ей свойственно, сугубо деловой, меркантильный подход к делу. Сдается, Меркель выбрала второй варинт…

Журналисты Ральф Георг Ройт и Гюнтер Лахман написали книгу:

«Первая жизнь Ангелы М.» Они пишут, что в Ангела действительно бывала в Советском Союзе, путешествовала в Грузии и даже хотела побывать в Гори, на родине Сталина. Кстати, авторы утверждают, что у Меркель была связь с немецкой «штази» и советским КГБ. Кстати, сама Ангела говорила, что ей предлагали работать на министерство госбезопасности ГДР, но она сумела отказаться.

Поверим? Или не станем? Тогда представим…

Если бы соцлагерь не развалился, возможно, Меркель сделала бы карьеру в ГДР. Во-первых, у нее за плечами была успешная работа в комсомоле. Во-вторых, в 1986 году она защитила диссертацию, сдав минимум по марксизму-ленинизму. В третьих, написала монографию с замечательным названием «Что такое социалистический образ жизни?»

Можно предположить, что ей было даже немного жаль рухнувших СССР и ГДР. В новой, объединенной Германии ей все предстояло начинать сначала. И потому прежние взгляды, старые убеждения Меркель без сожаления вышвырнула на помойку, как ветхие туфли или разорванное платье.

Сначала Ангела прибилась к «Демократическому прорыву». Эта новая немецкая партия вступила в альянс с Христианско-демократическим союзом. Здесь она впервые увидело огромного, добродушного толстяка. Это был Гельмут Коль, глава ХДС. Он по-отечески полюбил Меркель. Ласково называл ее «моим цыпленком», «моей девочкой», учил политическому уму-разуму.

Ангела внимала, кивала, улыбалась. У нее оказалась железная хватка. Она стала заместителем Коля. Получила портфель министра Германии по делам женщин и молодежи, потом - возглавила министерство по делам женщин и молодежи. Когда вспыхнул скандал, связанный с незаконным финансированием ХДС, и на добродушного толстяка посыпались обвинения, «девочка» жестко потребовала отставки своего покровителя с поста лидера партии

Напоследок Меркель дала своему благодетелю здоровенный пинок, обрушившись на него с резкими обвинениями. Тот был ошеломлен, растерян, как боксер, получивший мощный хук в челюсть. Но сказалась закалка в многолетней политической борьбе, и Коль быстро пришел в себя. И как только появилась возможность, нанес ответный удар.

В своих мемуарах он рассказал о плохом воспитании и скверных привычках Ангелы. Она, по словам экс-канцлера, беззастенчиво норовила ухватить со стола съестное руками. Коль вспоминал, что «госпожа Меркель никогда не могла правильно держать вилку и нож. Во время официальных банкетов она вела себя настолько безобразно, что я должен был неоднократно призывать ее к порядку».

Коль изрядно раскритиковал континентальную политику Меркель и подчеркнул, что «она вообще ни в чем не разбирается» и можно «только перекреститься, думая о ее глупости». Возможно, сказано чересчур резко, но в последнее время большой европейский дом и впрямь сильно трясет, его продувают злые, холодные ветры. Но советы из Берлина мало помогают…

После разразившегося на Украине политического кризиса резко ухудшились отношения между Россией и Германией. И Коль – мудрый и взвешенный политик - был этим несказанно огорчен. Он долго и бережно выстраивал отношения с Москвой, Увы, его многолетние старания пошли прахом. Наступивший сумрак в отношений между Западом и Россией Коль назвал «радикальным и удручающим»…

Ангела Меркель много раз встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможно, они говорили не только через переводчика. Ведь Frau Bundeskanzlerin изучала русский язык (надеюсь, еще не забыла?!), а глава нашей страны недурно знает немецкий. Тем не менее, договориться им пока не удалось. Не хочется быть пессимистом, но, увы, придется – нет серьезных оснований полагать, что при этих политиках отношения между двумя крупнейшими европейскими державами обретут прежнюю энергию делового сотрудничества и яркие краски добрососедства.

Впрочем, чем черт не шутит! Вдруг у госпожи Меркель откроется второе политическое дыхания и многое – благодаря ее стараниям - в Европе и Германии изменится в лучшую сторону. А проклятая война на Украине погаснет. И бывшая комсомолка приедет в Донецк, чтобы помочь «родному» городу словом и делом

Можете считать это юбилейным пожеланием Frau Bundeskanzlerin от всей «Русской планеты».