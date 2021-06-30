Новости – Политика
Политика
Руководители стран сговорились насчет пандемии и вакцинации? Ответ Путина говорит сам за себя
30 июня, 2021 12:35
1 мин
1 мин
Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин отрицает, что «руководители стран сговорились» насчет пандемии и вакцинации.
Глава государства обратил внимание на то, что в условиях противоречий это невозможно.
Ведущие отметили, что многие не верят в пандемию и считают вирус искусственно созданным.
На это Путин сказал: «Неважно, искусственное или нет».
Напомним, 30 июня проходит прямая линия с Путиным. Она 18-я по счету.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку