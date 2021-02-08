Рука Запада: Сергей Лавров «вывел» Алексея Навального «на чистую воду»

Политика

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального о «дворце» Владимира Путина в Геленджике. Глава МИД пришёл к выводу, что Навальный сотрудничал со спецслужбами Германии.

Комментируя расследование, Лавров обратил внимание на то, что в фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки. Там оппозиционер демонстрирует документы из папки, которая называется «личным делом Путина». Министр считает, что получить доступ к этим документам без санкции спецслужб Навальный не мог.

«Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ – скорее всего с их спецслужбами», - приводит слова главы МИД Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Он добавил, что доступ Навального к подобным архивам «говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве».

Вместе с тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство не занимается цензурированием мнений в соцсетях и не удаляет комментарии. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».