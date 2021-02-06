На Украине связали нехватку электроэнергии с «умышленными действиями» России

Политика

Дефицит электроэнергии на Украине происходят из-за попыток России «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев. Об этом рассказал президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Другая проблема – нехватка угля и нестабильная работа энергоблоков ТЭС. Дефицит топлива возник из-за ненадлежащего контроля над запасами угля со стороны государства, а также «умышленных действий игроков рынка», в том числе России и Белоруссии, считает Гончар. Как считает Гончар, Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину, пишет Росбалт.

По его словам, проблему с электроэнергией можно решить за счет приобретения топлива у Белоруссии и России. Но это «бьет по стране в целом, потому что заставляет ее покупать электроэнергию у страны-агрессора».