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«Рука Москвы»: на Украине связали нехватку электроэнергии с «умышленными действиями» России

Сергей Михневич
6 февраля, 2021 09:26
1 мин
Сергей Михневич
6 февраля, 2021 09:26
1 мин
На Украине связали нехватку электроэнергии с «умышленными действиями» России
Global Look Press /globallookpress

Дефицит электроэнергии на Украине происходят из-за попыток России «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев. Об этом рассказал президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Другая проблема – нехватка угля и нестабильная работа энергоблоков ТЭС. Дефицит топлива возник из-за ненадлежащего контроля над запасами угля со стороны государства, а также «умышленных действий игроков рынка», в том числе России и Белоруссии, считает Гончар. Как считает Гончар, Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину, пишет Росбалт.

По его словам, проблему с электроэнергией можно решить за счет приобретения топлива у Белоруссии и России. Но это «бьет по стране в целом, потому что заставляет ее покупать электроэнергию у страны-агрессора».

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