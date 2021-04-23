Ростуризм скоро вывезет из Турции и Танзании всех. Почти

Политика

В Ростуризме обещали вывезти почти всех российских организованных туристов из Турции и Танзании до конца апреля.

«Сейчас в этих странах остается менее 10 тысяч человек, практически все они вернутся домой до 30 апреля. Сложностей с возвращением организованных туристов домой нет», — приводят «Известия» слова главы ведомства Зарины Догузовой.

По словам Догузовой, сейчас в этих странах находится менее 10 тысяч туристов. Напомним, авиасообщение с двумя популярными у российских туристов странами было ограничено до 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации.