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Политика
Ростуризм скоро вывезет из Турции и Танзании всех. Почти
23 апреля, 2021 19:03
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Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Globallookpress
В Ростуризме обещали вывезти почти всех российских организованных туристов из Турции и Танзании до конца апреля.
«Сейчас в этих странах остается менее 10 тысяч человек, практически все они вернутся домой до 30 апреля. Сложностей с возвращением организованных туристов домой нет», — приводят «Известия» слова главы ведомства Зарины Догузовой.
По словам Догузовой, сейчас в этих странах находится менее 10 тысяч туристов. Напомним, авиасообщение с двумя популярными у российских туристов странами было ограничено до 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации.
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