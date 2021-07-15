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Политика
Ростовская область «приютит» избирателей самопровозглашенной ДНР
15 июля, 2021 16:22
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Фото: Википедия
Избирательные участки Ростовской области будут открыты не только для жителей региона, но и для граждан РФ, живущих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По последним данным, там проживает порядка 400 тысяч россиян.
«Кроме того, тем, кто зарегистрирован на портале государственных услуг, будет предоставлена возможность участия в дистанционном, электронном голосовании», — пообещал Пушилин (цитата по РИА «Новости»).
Единый день голосования состоится в РФ 19 сентября.
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