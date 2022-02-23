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Политика
Россию предложили выгнать исключить из членов Организации Объединённых Наций
23 февраля, 2022 17:47
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Youtube / United Nations ESCAP
В Генеральную ассамблею ООН может быть направлена просьба об исключении России из членов организации. Обращение может направить Верховная Рада Украины, соответствующую инициативу внесла депутат Оксана Савчук.
Проект обращения к ООН по поводу РФ на сайте Рады появился 23 февраля. Исходя из названия документа, Раде предлагается попросить ООН исключить РФ из состава членов. При этом самого текста постановления в базе Рады пока нет.
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