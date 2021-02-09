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Россию обвинили в желании «посеять раздор» в рядах Евросоюза

Антон Мельников
9 февраля, 2021 19:08
1 мин
Антон Мельников
9 февраля, 2021 19:08
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия пыталась «посеять раздор» седи членов Евросоюза. Добиться этого ей не удалось. Он считает, что странам следует приложить усилия, чтобы и дальше сохранять партнёрство. Об этом Боррель заявил по итогам своего визита в Россию.

«Россия попыталась разделить нас. Она желает посеять раздор. Ей это не удалось. По вопросу Украины, по вопросу прав человека, им не удалось расколоть нас», - заявил представитель ЕС.

Боррель отметил, что особенно желание Кремля «разделить» ЕС проявилось при его недавнем визите в Россию. Он подчеркнул, что европейские партнеры «не должны попасться в их (Кремля) ловушку».

Вместе с тем, Боррель заключил, что он по-прежнему выступает за диалог с российскими властями, передаёт «Интерфакс-Азербайджан».

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Жозеп Боррель
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