Россию обвинили в использовании кассетных боеприпасов на Украине. Кремль на это ответил
Издание Bellingcat* (признано в России иноагентом) сообщило об использовании российскими войсками на Украине кассетных боеприпасов, запрещенных международной конвенцией. Кремль ответил на эти сообщения.
Издание утверждает, что Россия использует кассетные снаряды для реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч». Во время полета они отделяются, а мелкие суббоеприпасы рассеиваются и попадают на большие площади.
Расследовательский проект установил, что они залетали в городские кварталы. В результате таких ударов погибают мирные жители.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это сообщение «уткой», говорится в Telegram-канале РИА Новости.
Ранее Россию обвиняли в применении кассетных боеприпасов в Сирии. Москва всё опровергала.