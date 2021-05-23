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Политика

Россию назвали угрозой для стран Центральной Европы

Сергей Михневич
23 мая, 2021 19:58
2 мин
Сергей Михневич
23 мая, 2021 19:58
2 мин
Pixabay
Pixabay

Россия будет всегда стремиться усилить свое влияние в Центральной Европе и будет представлять реальную угрозу для них, считает председатель чешского Конституционного суда Павел Рыхетский.

Эксперт уверен, что Россия не сможет отказаться от своего прошлого, когда она держала под контролем социалистические страны.

«Россия всегда будет стремиться к тому, чтобы расширить здесь свое влияние и всегда будет представлять, хотя бы в той нынешней ситуации, реальную угрозу для стран Центральной Европы. Она реализует эти свои устремления и посредством госагентов на территории нашей суверенной страны. Я считаю это подтверждением того, что мы не должны иметь никаких иллюзий о целях и представлениях РФ в отношении ее бывшей сферы влияния», - сказал он.

Кроме того, Рыхетский выразил удивление о том, что существует несколько версий взрывов на складах во Врбетице. Глава Конституционного суда считает, что подобные сомнения вредят интересам страны в Евросоюзе и НАТО, пишут РИА «Новости».

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