Piqsels.com

В США нашли способ не допустить добычи Россией углеводородов в Антарктиде. В регионе собираются создать морские охраняемые территории, на которых запретят любую деятельность.

Такие территории формально хотят сделать для защиты экологии. Имея в виду, что инициатива исходила от США, аналитики делают вывод о попытке Штатов не дать России начать там добычу нефти и газа.

Часть вод в регионе уже закрыта на основании Конвенции о сохранении морских ресурсов Антарктики. Выгоду от нового ограничения получат инициаторы.

Россия потребовала внести юридическую точность и установить критерии формирования границ новых морских территорий. Российская сторона считает, что ее хотят вытеснить из Антарктиды.

Эксперты полагают, что в ближайшие несколько лет ситуация там будет только накаляться.

По оценкам ученых, в Антарктике хранится порядка 7 миллиардов тонн нефти. В настоящее время там работают морские геологи и геофизики - результаты их исследований позволят определить наличие залежей углеводородов. Команда ученых вернется в Россию в 2021 году, пишет Диалог.UA.

Ранее сообщалось, что уникальность природных условий Антарктики препятствует активному распространению коронавируса.