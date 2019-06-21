Россию довели до Гааги

В преддверии пятилетия катастрофы пассажирского лайнера Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, Совместная следственная группа (ССГ) опубликовала очередной предварительный отчёт. Напомним, самолёт был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса «Бук» 17 июля 2014 года над Торезом (Донецкая область). Жертвами трагедии стали 298 человек, большая часть погибших — граждане Нидерландов и Малайзии.

Согласно данным ССГ, непосредственное отношение к крушению самолёта имеют экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), бывший глава ГРУ ДНР Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), экс-глава 2-го отдела ГРУ ДНР Олег Пулатов («Гюрза», «Халиф»), бывший командир разведывательного батальона ГРУ ДНР Леонид Харченко («Крот»).

Утверждается, что все четыре подозреваемых «сформировали цепь, которая связывала Российскую Федерацию с самопровозглашенной ДНР».

Например, Стрелков вёл переговоры об оказании военной помощи ополчению посредством поставки танков, артиллерии, средств ПВО. Остальные ополченцы занимались вопросами транспортировки и охраны комплекса «Бук», который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курской области

Стрелков, Дубинский, Пулатов, Харченко будут объявлены в международный розыск. Дело о крушении «Боинга» ССГ планирует передать в суд, который состоится на территории Нидерландов. Учитывая международный формат разбирательства, дело будет рассматривать инстанция в Гааге. Процесс может начаться в марте 2020 года.

С выводами следственной группы, ожидаемо, не согласились в России, но что более важно, деятельность ССГ раскритиковал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он обратил внимание на то, что нашу страну объявили виновной ещё до начала официального разбирательства. Под эту версию, как он считает, версталась и доказательная база. Мохамад настаивает, что сбить самолёт могли как «повстанцы», так и «украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты».

Насколько объективной может быть Совместная следственная группа? Стоит ли ей доверять? В состав этого органа входят эксперты из Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины. Расследование ведётся почти пять лет

Киев был включён в ССГ как основной источник информации. Правда, какие конкретно доказательства передала украинская сторона не сообщается. Известно, что следственная группа получила разнообразные данные об ополчении ДНР и ЛНР, включая 150 тысяч телефонных переговоров, перехваченных СБУ.

В нескольких презентациях, которые проводила ССГ, публиковались отдельные аудиозаписи, но основной акцент делался на фотографиях и записях в соцсетях. На них якобы запечатлён процесс доставки «Бука» из РФ в ДНР и ЛНР, и эвакуация ЗРК после 17 июля 2014 года. Москва считает сведения, добытые из соцсетей подделками

«В эпизоде, отображающем перемещение «Бука» по Луганску, также было выявлено множество признаков фальсификации видеозаписи. Так, иллюзия движения камеры и изменения фокусного расстояния была создана путём анимации статичного кадра, о чём, в частности, свидетельствует отсутствие шевеления листвы, деревьев и кустарников», — пояснил ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Россия в расследовании крушения «Боинга» не участвует, так как является подозреваемой стороной. Однако наша страна передала Нидерландам определённые документы.

В частности, РФ раскрыла подлинные тактико-технические характеристики «Бука» и отправила ССГ данные РЛС в Ростовской области. Кроме того, производитель злополучного ЗРК концерн «Алмаз-Антей» провёл эксперимент с подрывом зенитной ракеты, чтобы доказать, не причастность России

В сентябре 2018 года Минобороны РФ опубликовало записи журналов «приёмки-передачи» и другие формуляры, на которых стоял гриф «совершенно секретно». Из этих документов следовало, что ракета под номером 886847349, сбившая «Боинг», была выпущена на Долгопрудненском машиностроительном НПО, и в декабре 1986 года была отправлена 23-ей зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в городе Теребовля (Тернопольская область).

Сейчас это подразделение расквартировано в городе Стрый Львовской области. Весной 2014 года оно было переброшено в зону боевых действий. Как утверждают украинские власти, они сосредоточили ЗРК в Донецкой области, опасясь, что Россия начнёт воздушную операцию.

Доказательства Минобороны РФ в Киеве назвали «фейком», однако никаких документов, опровергающих передачу ракеты 23-ей бригаде опубликовано не было. Примечательно, что ССГ отказалось включать данные о производстве и транспортировке зенитной ракеты 886847349, которые продемонстрировало военное ведомство России

Впрочем, поведение международных следователей не вызывает удивления. Ведь с учётом представленных Москвой фактов, подозреваемой стороной может оказаться Украина. Как ССГ может проводить по-настоящему объективное разбирательство, если включила в своей состав одну из заинтересованных сторон?

Условием для по-настоящему непредвзятого расследования трагедии под Донецком могло бы стать включение в группу не только Киева, но и Москвы, либо, наоборот, — категорически отказ вводить в состав ССГ представителей обоих враждующих государств

Всем очевидно, что крушение «Боинга» 17 июля 2014 года носит отчётливую политическую подоплёку. Если будет доказана вина Украины, то Москва получит огромное политическое и моральное преимущество. Западу придётся снять санкции с РФ и ввести их уже против Киева, допустившего удар по пассажирскому лайнеру. В свою очередь обвинения в адрес России позволяют сохранять санкционный режим и поддерживать образ нашей страны как «агрессора».

На положительный для РФ вариант развития событий рассчитывать не приходится. Более того, в деле о сбитом «Боинге» по совершенно непонятной причине не фигурируют спутниковые снимки. Орбитальные аппараты ведущих держав (прежде всего, РФ и США) фиксируют практические любые ракетные пуски. Из космоса всегда виден «факел» от вылетающей из шахты или ПУ ракеты, в том числе зенитной.

С большой вероятностью снимки пуска самого «Бука» есть именно у Соединённых Штатов, чья орбитальная группировка превосходит российскую в три раза

По ним можно легко определить дислокацию злополучного ЗРК, то есть понять, кто совершил удар по «Боингу». Но США не приводят каких-либо собственных доказательств и официально «доверяют» результатам расследования ССГ.