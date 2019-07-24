Российский флот. О плохом и хорошем

В это воскресенье Россия по традиции отпразднует День Военно-морского флота. Торжественные мероприятия пройдут во всех оперативно-стратегических объединениях ВМФ. Главный парад, как и в предыдущие годы, состоится в Санкт-Петербурге.

Российский флот (в каком бы состоянии он ни находился) всегда был красой и гордостью Вооружённых сил нашей страны. Специфика морской службы предполагает многонедельные, а иногда и многомесячные лишения. С наиболее тяжёлыми испытаниями сталкиваются подводники. Военнослужащие обязаны сохранять работоспособное и психологически устойчивое состояние, постоянно пребывая в замкнутом пространстве.

Не сахар и служба на надводном корабле. Даже в южных широтах в тёплое время может дуть пронизывающий холодный ветер, переносить который порой невозможно без зимнего бушлата и шапки. Что уж говорить про службу на Северном Ледовитом океане, где моряку холодно 365 дней в году.

Однако Военно-морской флот — это не только экипажи кораблей и подводных лодок. В состав ВМФ входят войска береговой обороны, морская авиация, морская пехота, военно-морские базы (ВМБ), аэродромы, пункты базирования и материально-технического обеспечения

Военно-морской флот имеет колоссальное значение для обороноспособности России, охраны её границ и экономических ресурсов. Северный флот фактически прикрывает весь арктический регион, Черноморский флот и Каспийская флотилия — юго-запад страны, Балтийский флот — Калининградскую и Ленинградскую области, Тихоокеанский флот — Дальний Восток.

Кроме того, необходимо понимать, что в случае войны каждое оперативно-стратегическое объединение ВМФ будет вести боевые действия на изолированном театре военных действий (ТВД). Например, Северный флот с трудом может помочь Тихоокеанскому, а Северный флот — Черноморскому. Со времён Цусимы поменялось не так много

В очень уязвимом положении находится Балтийский флот, который фактически разделён на два объединения: первое — базируется в Санкт-Петербурге и Кронштадте, второе — в Балтийске (Калининградская область). Относительно легко натовские ВМС могут заблокировать выход российских кораблей из Финского залива или устроить морскую блокаду Калининградского анклава. Подобные действия флот Североатлантического альянса отрабатывает на ежегодных учениях в Балтийском море.

Плоды хаоса

Особенность современного Военно-морского флота нашей страны состоит в том, что он тяжелее остальных видов и родов ВС перенёс распад СССР и последовавшие за этим событием экономические и политические катаклизмы. В каком-то смысле повезло лишь атомному подводному флоту, который является морской компонентой ядерной триады. Финансирование стратегических ядерных сил даже в 1990-е годы было приоритетом руководства РФ.

С ликвидацией СССР отечественный флот утратил статус второй военно-морской силы в мире. Численность корабельного состава ВМФ была уменьшена в 4-6 раз. Столь грандиозное сокращение отчасти было вынужденной мерой из-за нехватки средств на содержание армады, доставшейся РФ от Советского Союза

Тем не менее ничего не мешало Минобороны утвердить вменяемый план продажи «ненужной» морской техники за рубеж и организовать поэтапную утилизацию списанных кораблей. Однако сокращение флота больше напоминало кастрацию, так как происходило с каким-то невероятным рвением. Государство не жалело сотни миллионов долларов на распил боевых кораблей и за бесценок продавало за рубеж дорогостоящую военно-морскую технику.

В 1990-е годы в управлении Военно-морским флотом творился чудовищный по масштабу хаос. Во многом именно он стал причиной трагической гибели экипажа атомохода «Курск» и ошибок в эксплуатации многострадального авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

К большому сожалению, последствия дезорганизации ВМФ не преодолены до сих пор. Конечно, у военно-политического руководства РФ и Минобороны есть представление о том, каким должен быть отечественный флот, но чёткая программа реализации поставленных задач по-прежнему не выработана

В частности, в «Основах государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года» провозглашён курс на возвращение статуса второй военно-морской силы в мире за счёт усиления боевых возможностей «в удалённых районах Мирового океана». Однако Госпрограмма вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы предполагает, прежде всего, строительство кораблей ближней морской зоны.

В подвешенном состоянии находятся анонсированные ранее планы по строительству авианосца, двух универсальных десантных кораблей типа «Прибой», головного эсминца проекта 23560 «Лидер». Не решены проблемы с ремонтом крейсеров и эскадренных миноносцев, построенных в 1980-е годы.

Например, крейсер «Москва» (Черноморский флот) с 2016 года находится у причальной стенки. Вплоть до конца 2018 года командование ВМФ не могло разработать техзадание по ремонту этого корабля и выбрать предприятие-подрядчик. Аналогичные проблемы сопровождают примерно половину кораблей первого ранга, которые сейчас подлежат ремонту, но работы на них не ведутся

Почти все крейсера и эсминцы ВМФ впервые за 30 лет проходят капитальный ремонт и модернизацию. Однако из-за разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной и западных санкций у российских предприятий не всегда под рукой отечественные аналоги агрегатов и систем, запрещённых к ввозу в РФ. В результате затягивается процесс составления документации, который напрямую зависит от плодов импортозамещения.

Также буксуют ремонт и строительство новых атомных подлодок (АПЛ) проекта 885 «Ясень» и крейсеров стратегического назначения проекта 955 «Борей». Подобное положение дел объясняется нехваткой финансирования и трудностями в налаживании кооперации.

Обострившаяся геополитическая ситуация и экономический кризис в РФ послужили основными причинами срыва предыдущей ГПВ, рассчитанной на период до 2020 года. Госпрограмма предусматривала строительство восьми подводных крейсеров, аналогичного числа многоцелевых АПЛ, двух вертолётоносцев (имеются в виду злополучные французские «Мистрали»), 15 фрегатов и 35 корветов.

По состоянию на лето 2019 года данный план выполнен на 20-25%. Часть нереализованных задач была включена в ГПВ-2027

Разрыв военно-технического сотрудничества с зарубежными государствами лишил Россию украинских газотурбинных двигателей и высококачественных морских дизелей немецкого производства. В результате отечественные верфи не смогли передать ВМФ в установленные сроки несколько фрегатов, корветов и малых ракетных кораблей (МРК). Стоит ли говорить о том, что для более крупных неатомных кораблей у РФ сейчас даже нет подходящей силовой установки.

Сохранить ведущие позиции

Однако в преддверии Дня ВМФ необходимо отметить ряд важных положительных перемен. Стоит подчеркнуть, что в 2000-е годы у РФ были не лучшие стартовые позиции. Требовалось поставить перед ВМФ новые задачи и оптимизировать под них его структуру. Как говорилось выше, многое не удалось, но было бы неправильно умолчать об объективных достижениях.

Приток финансирования позволил запустить серийное производство новых ракетных кораблей, тральщиков, вспомогательных судов. Настоящую революцию произвёл ракетный комплекс «Калибр», который выпускается для надводных кораблей и подводных лодок. ВМФ впервые в своей истории получил возможность поражать наземные объекты противника на расстоянии до 2,6 тысячи километров. Ка ни странно, но советский флот был заточен на охоту за американскими авианосными группировками и такими возможностями не обладал. Очевидно, что у российского аналога «Томагавка» очень большое будущее

Кроме того, Россия обзавелась собственной морской двигателестроительной индустрией. После 2014 года отечественные предприятия смогли грамотно скопировать и доработать украинские силовые агрегаты. В настоящее время создаются оригинальные газотурбинные двигатели, относительно компактные и экономичные системы электродвижения, доводятся до ума морские дизельные установки.

Самое главное, что несмотря на все политические и экономические катаклизмы, Россия сохранила конструкторскую школу, почти все верфи и судоремонтные заводы. Наша страна утратила, пожалуй, минимум компетенций в сфере кораблестроения. В ближайшей перспективе Россия не сможет вернуть статус второй военно-морской силы в мире из-за растущих возможностей Китая. Однако при грамотном управлении РФ под силу остаться державой, способной проецировать силу в Мировом океане.