Российские политтехнологи обсудят ситуацию в стране

Главное ежегодное мероприятие на рынке российского политического консалтинга, на котором специалисты обсуждают последние тенденции и методы политических и избирательных кампаний, а также важные политические и электоральные события в стране и мире, стартует в Москве.

В столице 30 и 31 марта проходит VI Конгресс Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) «К 30-летию представительской демократии в современной России».

Спикерами конгресса стали представители органов государственной власти РФ, парламентских и непарламентских политических партий, науки и экспертного сообщества, исследовательских центров, а также независимые политические консультанты.

30 марта на Конгрессе выступят:

Баталина Ольга Юрьевна, Первый заместитель Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы

Обухов Сергей Павлович, Член президиума, секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы

Чернышов, Борис Александрович, Член Высшего совета ЛДПР, депутат Государственной Думы

Ионин Дмитрий Александрович, Член Президиума центрального совета партии Справедливая Россия, депутат Государственной Думы

Журавлёв Алексей Александрович, Председатель Партии Родина, депутат Государственной Думы

Слабунова Эмилия Эдгардовна, Председатель российской объединённой демократической партии «Яблоко»

Станкевич Сергей Борисович, Эксперт Фонда Анатолия Собчака, «Демократия в России — незавершенный поиск»

Надеждин Борис Борисович, Президент Института региональных проектов и законодательства, «30 лет демократии: и все-таки она вертится»

Ситников Алексей Петрович, Президент ICCG, политтехнолог, доктор психологических наук, доктор экономических наук, почетный член РАПК, «30 лет представительной демократии — 30 лет отечественной индустрии и профессии политконсультирования. Уроки и достижения профессионального сообщества»

Румянцев Олег Германович, Президент Фонда конституционных реформ, к.ю.н., «Выборы 1989-1990 годов: обещания общества и власти, которые надо выполнять и 30 лет спустя»

Травкин Николай Ильич, Депутат Верховного Совета СССР 1989 г., «Рефлексия 73-летнего участника»

Минченко Евгений Николаевич, Президент коммуникационного холдинга «Минченко-консалтинг», преподаватель МГИМО, «Новые требования к политическому лидерству. Новая искренность или технократизм?»

Чадаев Алексей Викторович, Директор АНО «Институт развития парламентаризма», «Корпоратизация политики: состоится ли ЗАО РФ?»

Орлов Дмитрий Иванович, Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», «Россия-2024: меритократия или популизм?»

Баширов Марат Фаатович, Президент Института санкционных режимов, «Одна загадка элиты и три ответа народа»

Галлямов Аббас Радикович, Политолог, «Политические конфликты ближайших лет и способы их урегулирования»

Максимов Андрей Альбертович, политтехнолог, член правления РАПК, «Президентские выборы в Украине. Эволюция образов. Видеоинструментарий»

Август Алена, Политтехнолог, эксперт по коммуникациям, «АПМ как искусство: выжить в рамках ограничений. Влияние законодательных ограничений на эффективность политической рекламы»

Листратов Константин Евгеньевич, Генеральный директор Центра общественно-политических проектов, к.п.н.,«АПМ как инструмент интегрированных коммуникаций»

Модераторами панелей выступят ведущие российские политические консультанты и практикующие политтехнологи. В работе конгресса примут участие непосредственные участники прошедших президентских избирательных кампаний.