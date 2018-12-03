Россия-Украина. Операция «Оккупация»
Россия-Украина. Операция «Оккупация»

Почему России невыгодно присоединять даже небольшую часть Украины?

В связи с введением военного положения на Украине вновь участились разговоры о скором вторжении российских войск. Главным раздувателем алармистских настроений является президент Пётр Порошенко. «Это как в 2014 году, Путин хочет присоединить ещё одну часть Украины, он ведёт себя так же, как и тогда», — заявил глава государства в интервью немецкой газете Bild.

Милитаристское возбуждение

Украинские СМИ со ссылкой на политиков, военное командование и политологов предупреждают население о готовящихся «актах агрессии». Доходит до маразма: под Мариуполем дети копают окопы, а ВСУ провели учения по ликвидации диверсантов на побережье Азовского моря.

По данным украинской разведки, в непосредственной близости от западной границы Россия сосредоточила ударную группировку численностью около 35,5 тысячи человек. Она якобы включает около 480 танков, 860 единиц бронетехники, 940 артиллерийских орудий, до 500 боевых самолётов и до 340 вертолётов.

К сожалению, масла в огонь подливают народные республики. Переброску украинской артиллерии на направлении Горловки и Мариуполя в ДНР трактуют как подготовку ВСУ к началу наступления с целью выхода на границу с РФ. По мнению ополчения, речь идёт о намерении украинской армии отрезать непризнанные государства от России.

Правда, достоверность подобных утверждений вызывает немало сомнений. Почти каждый день власти ДНР и ЛНР генерируют информацию о переброске тяжёлых вооружений к линии соприкосновения, воспринимая данные действия, как подготовку к наступлению. Тем не менее, с февраля 2015 года между ВСУ и ополчением не произошло ни одного по-настоящему масштабного и продолжительного столкновения.

Находятся немало горячих голов и в России. Дескать, после инцидента в Керченском проливе Москва должна пойти дальше: признать республики, ввести войска для их защиты и в случае необходимости расширить границы ДНР-ЛНР или же нанести по ВСУ несколько сокрушительных ударов.

По причине всеобщей милитаристской возбуждённости хотелось бы обратить внимание, что ни один из любителей размахивать шашкой как в Киеве, так и в Москве не объяснил доходчиво: а в чём же будет заключаться положительный эффект от «оккупации» хотя бы части территории Украины со стороны РФ? Какие политические и экономические преимущества это принесёт Москве?

Если мотивация России с «оккупацией» Крымом вполне понятна (Севастопольская бухта, глубокая историческая взаимосвязь с Россией, незаконный акт Хрущёва о передаче полуострова УССР), то необходимость ввода войск в Донбасс уже не выглядит такой очевидной.

Постановка цели

Любая военная кампания предполагает постановку чёткой политической цели. Её должны понимать политические лидеры, командный состав ВС, солдаты и население. При вводе войск в зарубежные государства постановка политической цели приобретает архиважное значение. Армия воюет за пределами родной территории и может столкнуться с противодействием местных жителей и с обвинениями в агрессии. Военнослужащие должны чувствовать поддержку власти, общества, СМИ и осознавать, что выполняют нужную Родине задачу.

При этом руководство страны, направляющей экспедиционные силы, должно представлять, какую пользу оккупация чужой территории принесёт государству; здраво оценивать силы противника и прогнозировать риски самого разного характера (военные, экономические, дипломатические, репутационные). 

Яркий пример адекватной постановки политической задачи — переброска «зелёных человечков» в Крым в конце февраля 2014 года. Российские войска чувствовали всестороннюю поддержку и понимали, что их действия принесут благо Родине, укрепят её безопасность (Севастополь — стратегическая важная гавань и город русской боевой славы), восстановят историческую справедливость (Крым — незаконно отторгнутая территория, где более 80% жителей мечтают вернуться в состав России).

Пример неадекватной постановки политической задачи — это война в Афганистане. Политработники и госпропаганда внушали военнослужащим и обществу мысль, что СССР выполняет интернациональный долг, оказывая помощь местному рабочему классу по просьбе законного правительства. В реальности ни на верху, ни в низу не понимали смысл этой войны. Просоветские силы оказались далеки от идей марксизма-ленинизма и не были способны противостоять душманам в одиночку. Наша страна оказалась втянута в бесконечный внутренний конфликт родоплеменного общества, где в принципе было невозможно построить ни социализм, ни капитализм.

Афганская кампания не принесла нашей стране ни политической, ни экономической пользы. К тому же на международной арене за Советским Союзом закрепился имидж «оккупанта». Моджахедом активно помогали США, Китай, Пакистан и даже европейские государства. Единственным «бонусом» от войны в Афганистане можно назвать полученный боевой опыт, но, как показала Первая чеченская кампания, за три года лихолетья после распада СССР армия его почти полностью растеряла.

Война и экономика

Какую же пользу России принесёт «освобождение» всей Украины или её юго-восточной части? Во-первых, значительная часть населения по собственным убеждениям или, будучи пропитанной русофобской пропагандой, может оказать вооружённое, либо гражданское сопротивление «захватчикам». Во-вторых, ввод войск на Украину до предела обострит отношения с Западом. Конечно, США и Европа вряд ли пойдут на военный ответ, но санкционный удар по России будет намного мощнее, чем раньше.

В связи с этим уместно задаться вопросом: могут ли новые территории принести РФ экономическую выгоду? Может игра стоит свеч и полный разрыв отношений с Западом не приведёт к падению российского ВВП, кризису банковского сектора и обвалу курса рубля?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, уместно вспомнить последствия присоединения Крыма. На фоне (скажем, честно) не очень жёстких, но весьма болезненных санкций Россия в общей сложности вложила в полуостров около 700 миллиардов рублей. Предполагалось, что в 2019 году Крым станет самодостаточным субъектом, но как минимум до 2020 года регион продолжит получать бюджетные субсидии в десятки миллиардов рублей. А когда Крым наконец-то встанет на ноги — никто не знает.

Очевидно, что на восстановление промышленного и экономического потенциала востока Украины уйдут триллионы рублей, и эти инвестиции могут в итоге не окупиться даже через 10, 15 и 20 лет. Причём колоссальные деньги налогоплательщиков на восстановление и развитие новых территорий будут выделяться в период действия жесточайших санкций и глубокой экономической депрессии.

Таким образом, присоединение даже небольшой части Украины обернётся экономической катастрофой. Естественно, такое развитие событий противоречит национальным интересам РФ и здравому смыслу в принципе. Любые милитаристские заявления о «российской оккупации» из Киева, Москвы или с Запада не имеют отношения к реальности. Однако для украинского народа и населения непризнанных республик, которые лишены перспектив развития, подобную ситуацию вряд ли можно назвать обнадёживающей.

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