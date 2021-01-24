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Россияне жалуются на сбои в работе соцсети «ВКонтакте»

Сергей Михневич
24 января, 2021 18:17
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 18:17
1 мин
Сбой «ВКонтакте»
Pixabay

Крупный сбой зафиксирован у соцсети «ВКонтакте» по всей России. Об этом свидетельствуют данные из сервиса Downdetector.

Серьезные неполадки с работой социальной сети возникли у пользователей в Москве, Петербурге, Волгограде и других крупных городах страны.

Согласно информации, 51% пользователей указывают на проблемы с загрузкой сайта, 43% отмечают некорректную работу сервиса обмена сообщениями и порядка 5% россиян не могут авторизоваться в социальной сети.

Причины сбоев в настоящее время устанавливаются, комментариев от разработчиков «ВКонтакте» пока не последовало, пишет Лента.ру.

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