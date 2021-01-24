Общество

Крупный сбой зафиксирован у соцсети «ВКонтакте» по всей России. Об этом свидетельствуют данные из сервиса Downdetector.

Серьезные неполадки с работой социальной сети возникли у пользователей в Москве, Петербурге, Волгограде и других крупных городах страны.

Согласно информации, 51% пользователей указывают на проблемы с загрузкой сайта, 43% отмечают некорректную работу сервиса обмена сообщениями и порядка 5% россиян не могут авторизоваться в социальной сети.

Причины сбоев в настоящее время устанавливаются, комментариев от разработчиков «ВКонтакте» пока не последовало, пишет Лента.ру.