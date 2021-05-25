Россияне в 2021 году стали вдвое больше жаловаться властям на нарушение их прав и свобод

Политика

Граждане РФ стали чаще обращаться к представителям власти в поисках поддержки. Как оказалось, жители страны в этом году сталкивались с нарушением собственных прав больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«С начала года к нам поступило уже 17515 обращений, а это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года», — сообщила омбудсмен.

По ее словам, жители страны сообщают о нарушениях в области охраны здоровья, уголовного процесса, образования, социального обеспечения. Есть проблемы с пенсиями. Кроме того, с нарушением прав и свобод россияне сталкиваются и на работе. Москалькова подчеркнула на своей странице в Instagram, что все обращения рассматриваются.