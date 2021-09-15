Новости – Политика
Политика
Россияне снова смогут насладиться пивом на международном спортивном мероприятии
15 сентября, 2021 20:36
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Youtube / РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
Власти могу разрешить продажу слабоалкогольных напитков на матчах чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году. Соответствующий законопроект подготовило правительство РФ.
Согласно документу, слабоалкогольными напитками будут считаться пиво, сидр, пуаре и медовуха, передаёт «ТАСС».
Напомним, продажа алкогольных напитков на спортивных объектах была запрещена в 2005 году. При этом в 2018 году было сделано исключение для матчей чемпионата мира по футболу и чемпионата Европы 2021 года в Санкт-Петербурге.
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