Россиян будут сажать за разговоры об отчуждении территорий страны

Политика

Фото: russia-karta.ru

В Госдуму внесен законопроект, предусатривающий ответственность за призывы к отчуждению российских территорий. Первичные нарушения обернутся для граждан и СМИ штрафами, повторные — уголовными сроками.

Соответствубщие поправки к Уголовному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях на рассмотрение вынес председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Если поправки будут приняты, в КоАП появится новая статья 20.3.2. По ней за первичные публичные призывы к отчуждению территорий РФ гражданам грозят штрафы от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 тысяч до 100 тысяч, для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Отдельное наказание предусмотено для пользователей интернета и СМИ: для граждан, опубликовавших призывы в Сети штраф составит от 70 тысяч до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Если же нарушитель повторит деяниев течение года, ему будет грозить уголовная ответственность.

Обновленная статья 280.1 УК РФ предусмотривает в таких случаях штрафы от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до четырех лет.

Также чиновники предложили ввести новую статью 280.2 УК РФ («Нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). По ней наказание зза отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности будут караться лишением свободы на срок до десяти лет.

По данным Znak.com, законопроект, приравнивающий отчуждение части территории РФ к экстремизму, был принят Госдумой в первом чтении накануне, 14 июля. Документ стал первым, реализующим поправки в Конституцию.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. По итогам голосования, поправки вступили в силу с 4 июля — реформу поддержали 77,92% голосовавших россиян.