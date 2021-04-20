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Политика
Россия жестко ответила на призыв бывшего президента Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС
20 апреля, 2021 08:48
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Pixabay
Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, который предложил запретить россиянам въезд в Евросоюз, ответил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
По словам Глушко, бывшему эстонскому лидеру стоило бы пообщаться с руководством Турции и Греции на тему значения российских туристов в экономике стран.
Напомним, Ильвес призвал временно запретить любые поездки граждан России в страны ЕС. Политик объяснил свое предложение необходимостью обеспечения «безопасности Европы».
Действующий глава МИД Эстонии не поддержал идею бывшего президента страны, пишет «РИА Новости».
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