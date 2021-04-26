Россия жестко ответила Италии на недружественные действия

Политика

Россия высылает сотрудника посольства Италии в ответ на объявление Римом российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ.

Сегодня в российский МИД был приглашен посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, ему была вручена нота об объявлении персоной нон грата сотрудника итальянского посольства.

Помощник атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии, должен покинуть Россию в течение суток. В российском МИДе подчеркнули, что такой шаг был принят в качестве ответной меры на «недружественные и ничем не обоснованные действия Рима.