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Русская планета
Политика

Россия жестко ответила Италии на недружественные действия

Дмитрий Байков
26 апреля, 2021 13:43
1 мин
Дмитрий Байков
26 апреля, 2021 13:43
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия высылает сотрудника посольства Италии в ответ на объявление Римом российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ.

Сегодня в российский МИД был приглашен посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, ему была вручена нота об объявлении персоной нон грата сотрудника итальянского посольства.

Помощник атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии, должен покинуть Россию в течение суток. В российском МИДе подчеркнули, что такой шаг был принят в качестве ответной меры на «недружественные и ничем не обоснованные действия Рима.

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