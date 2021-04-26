Новости – Политика
Политика
Россия жестко ответила Италии на недружественные действия
26 апреля, 2021 13:43
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Россия высылает сотрудника посольства Италии в ответ на объявление Римом российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ.
Сегодня в российский МИД был приглашен посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, ему была вручена нота об объявлении персоной нон грата сотрудника итальянского посольства.
Помощник атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии, должен покинуть Россию в течение суток. В российском МИДе подчеркнули, что такой шаг был принят в качестве ответной меры на «недружественные и ничем не обоснованные действия Рима.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку