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Политика
Россия закрыла небо для британских самолетов после запрета деятельности «Аэрофлота» в Соединенном Королевстве
25 февраля, 2022 11:43
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Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней. Эта мера принята в ответ на запрет деятельности «Аэрофлота» в Соединенном Королевстве.
Решение России распространяется, в том числе на транзитные полеты.
В Росавиации заявили, что направили авиавластям Великобритании предложение провести консультации. Ответ был отрицательным, пишет РИА Новости.
Накануне Великобритания объявила санкции против «Аэрофлота». Данная мера связана с началом военной операции России на Украине.
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