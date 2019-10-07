Россия восстанавливает противоядерный щит

К 2022 году в России появятся еще две военные базы, их построят в Мурманской области и республике Коми. Это будут первые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на Крайнем Севере. Оснащены они будут РЛС нового поколения «Воронеж».

Подробнее о значимости этих объектов расскажет Александр Воротников – эксперт центра «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА), доцент РАНХиГС:

– Почему новые противоракетные станции решено было построить именно на Севере? У вас есть сведения об этом?

– Я не специалист по военной тематике, но проблема обороны страны всегда актуальна для меня. Так как тема эта всегда секретная, то информация, которой я владею, либо из открытых источников, либо от моих друзей, работающих в области обороны страны.

Ни для кого не секрет, что после развала СССР часть станций прекратила свое существование на территории бывших союзных республик, а некоторые демонтировали из-за международных обязательств (Красноярский край). И система СПРН в России была практически разрушена, или стала менее надежной. Ведь ее задача предупредить руководство страны о ядерном ударе и дать некоторое время для принятия решений

Сейчас идет создание СПРН уже в России. В 2017 году было введено в эксплуатацию сразу три новых объекта. До недавнего времени арктическое направление было самым «оголенным». Строительство станций в Мурманске и Коми (Воркута) закрывают этот пробел. То есть, наша страна смогла создать охватывающее всю нашу огромную территорию радиолокационное поле. Притом оно имеет много мест, которые видят не одна, но две РЛС, что важно для надежности данных.

– Насколько сложно создавать и эксплуатировать такую станцию в условиях Арктики?

– Раньше это действительно было трудным делом. Но сейчас эти проблемы практически решены. Примером этого может служить уже успешно реализуемый в Арктике проект «Трилистник» <база противовоздушной обороны на архипелаге Земля Франца-Иосифа – прим. ред.>. Он позволяет жить и служить во вполне комфортных условиях. Сейчас Россия имеет самый большой опыт по реализации проектов в Арктической зоне.

Кроме того, в Архангельской области начинает свою работу производственно-логистический комплекс Минобороны, создаваемый специально для деятельности в Арктике.

– Целесообразно ли строить эти станции именно в Арктике?

– С точки зрения обороны и необходимости станций СПРН, там есть, что защищать. Сейчас в Арктике реализуются важные проекты для России.

Приведу лишь несколько: развитие Мурманского транспортного узла; проекты, реализуемые и готовящиеся компанией Новатек по сжижению природного газа; развитие Северного морского пути и его портовой инфраструктуры; планирующиеся проекты Республики Саха (Якутия) и так далее.

На мой взгляд, очень важно, дополнить наземную СПРН космической ее составляющей, что почти вдвое увеличит ее надежность, а также позволит решить многие проблемы в Арктике, связанные со связью, мониторингом природных явлений, навигацией и так далее. И уж совсем крамольная мысль – Минобороны РФ виднее – такую станцию СПРН, вероятно, нужно дополнительно разместить на Чукотке или в Магаданской области.