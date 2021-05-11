Россия выслала сотрудника посольства Румынии без права возвращения

Политика

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии. Этот шаг принят в ответ на высылку помощника военного атташе посольства России в Бухаресте.

11 мая в МИД России был приглашен посол Румынии Кристиан Истрате. Ему вручили ноту об объявлении нежелательной персоной помощника атташе по вопросам обороны при румынском посольстве.

На отъезд из России ему дали 72 часа, говорится на сайте МИД.

26 апреля Румыния заявила о высылке сотрудника российского посольства. Москва назвала такое решение ничем не обосновнным.