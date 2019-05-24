Россия вернулась в Африку. Что нам нужно в глубоком Конго?
Россия вернулась в Африку. Что нам нужно в глубоком Конго?

Президент африканской страны посетил офис «Лукойла» в Москве

Россия окончательно, уверенно и, хочется надеяться, надолго вернулась в Африку Южнее Сахары. Завершающийся визит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и большой конголезской делегации в Москву – очередное тому подтверждение.

Переговоры Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо

Вчера вечером Сассу-Нгессо встретился с президентом России Владимиром Путиным.

По словам российского лидера, у стран существует значительный потенциал для сотрудничества в военной области, а также в сфере энергетики, нефтегазовом секторе, геологоразведке, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

В свою очередь, Сассу-Нгессо отметил, что его задача – придать новый импульс отношениям наших стран

В ходе своего визита конголезский президент дал несколько интервью и сделал ряд важных заявлений. В частности, говоря о 55-летии дипломатических отношений между Браззавилем и Москвой, он подчеркнул, что «во все времена» конголезцы чувствовали себя особенно близкими нашей стране».

Возможно, по части самоощущения здесь и есть доля правды, но, если брать чисто исторически, ситуация сложнее. В 90-х годах, на фоне тотальной сдачи геополитических позиций, Россия покинула Африку. В 10-х годах XXI века она возвращается. Уже вернулась.

Все эти годы в Африке, где на наше место во многом пришёл Китай, где пытались прочно обосноваться США и их западные саттелиты, в Африке нас ждали. В том числе ждали и оставленные почти тридцать лет тому назад союзники.

И тут конголезский президент не лукавит.

В сухом остатке

По итогам визита конголезской делегации в Москву было подписано несколько важнейших соглашений.  И, естественно, в центре внимания – военный контракт.

В Республику Конго направляются отечественные военные специалисты. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, они будут заниматься обслуживанием ранее поставленной «военной и специальной техники», которая находится на вооружении конголезской армии. Помимо того, не исключаются и новые поставки.

Конго стало отнюдь не первой африканской страной, с которой Россия развивает военное сотрудничество. Мы, - к величайшему неудовольствию наших геополитических противников, - уже несколько лет активно присутствуем в Центрально-Африканской Республике, с 2015 года расширяем военное партнерство с Мозамбик, реанимируем старые связи с Анголой, ведём переговоры о поставке тяжелой бронетехники и артиллерии в Южный Судан и строительстве военной базы в Джибути.

И это только начало.

…Помимо военных соглашений, во время визита конголезцев было подписано несколько важнейших экономических документов, а также соглашений в области права и обмена информацией. Практически, сотрудничество с Конго мы развиваем по самому широкому фронту – от атомной энергетики до сельского хозяйства, от геологоразведки до промышленного строительства, от правоохранной деятельности до партнерства в сфере средств массовой информации.

Конголезская делегация заключила и важные коммерческие соглашения, в частности, два протокола о согласии Государственной нефтяной компанией Республики Конго, - с «Лукойлом» и «Трубной металлургической компанией»

При этом конголезские специалисты проявили огромную заинтересованность в сотрудничестве именно в области геологоразведки, нефтедобычи и инфраструктурного строительства. По информации независимых источников, они буквально «дневали и ночевали» в офисе «Лукойла».

Одним из самых серьёзных и амбициозных проектов, который обсуждали стороны, стал проект строительства нефтепровода  от конголезского порта Пуэнт-Нуар до границы с Камеруном (около 1300 км). И это тоже разговор о расширении российского присутствия, о стратегических решениях в самом сердце африканского континента.

Небольшая справка (немного экономики и истории)

Республика Конго (столица Браззавиль, не путать с Демократической Республикой Конго, бывшим Заиром, столица – Киншаса) – одна из богатейших в природном отношении стран Африки. В её недрах не только нефть и газ, но и месторождения урана, меди, золота, алмазов. Многие из них еще ждут своего открытия.

Страна – одна из колыбелей средневековой африканской государственности. До 1960 года была французской колонией. С 1964 года взяла курс на социалистическое строительство по советскому образцу.

В начале 90-х, на фоне отступления СССР из Африки, отказалась от «марксистско-ленинской идеологии». Кстати, инициатором этого разворота стал как раз нынешний президент Дени Сассу-Нгессо. В итоге Сассу-Нгессо власть потерял, к ней на западные деньги пришли прозападные либералы, которые довольно быстро поставили страну на грань социального коллапса, политической дестабилизации и гражданской войны.

В 1997 году Сассу-Нгессо вернул себе Браззавиль при помощи ангольской армии, и с тех пор он возглавляет республику. Долгие годы его правительство ориентировалось на западные страны, но после активизации России в Африке курс был значительно скорректирован. И нынешний визит стал итогом ощутимых перемен в конголезской внешней политике.

В ожидании саммита Россия-Африка

Президент России Владимир Путин пригласил Дени Сассу-Нгессо на крупнейшую международную встречу «Россия – Африка», которая должна пройти в октябре этого года в Сочи. 

Это событие призвано стать, с одной стороны, итогом и символом уже состоявшегося возвращения нашей страны на африканский континент, а с другой, - открыть новые горизонты для сотрудничества в самых широких областях, - от геополитики до энергетики, от промышленного строительства до стратегического военного партнерства.

Помнить свои преимущества

Решая важнейшую историческую задачу глобального присутствия России в современной политике и экономике, нам очень важно понимать и учитывать важнейшие преимущества, которые мы исторически наработали на африканском направлении.

Россия - едва ли не единственная европейская страна, присутствующая в Африке, которая не замарана преступлениями эпохи рабства и колониализма

Напротив, СССР оказывал широчайшую идеологическую, военную, политическую и экономическую поддержку антиколониальной борьбе африканских народов, участвовал в государственном и хозяйственном строительстве во многих странах континента.

Сотни тысяч африканцев учились в Москве и Санкт-Петербурге, за советский период у нас образовалось множество личных, культурных, политических и экономических связей.

Разумеется, наши политические и идеологические противники работали и будут работать против нас к югу от Сахары. Как показал опыт ХХ века и начала XXI века, - именно тут, вдали от Лондона и Нью-Йорка, - они никогда не гнушались и не гнушаются самыми омерзительными методами – циничными убийствами и провокациями. Но в Африке они оказываются в заведомо проигрышной ситуации и часто никакие деньги, никакие «экономические рычаги» им тут помочь не в силах. Слишком много народов, племён, стран, интересов, слишком мало привычных для западного сознания схем. Совсем другая история, другая политика, другая логика.

Один из африканских лидеров сказал не так давно в частной беседе:

«Кто бы ни был «кошельком» нашей независимости, Россия – это наши «мышцы», наша сила».

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