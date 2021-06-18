Россия уведомила страны о выходе из военного договора 1992 года и назвала важную дату
МИД России сообщил дату выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.
Россия 18 декабря выйдет из международного договора, который предполагал разведывательные полеты над территориями стран-участниц. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».
В заявлении говорится, что Россия сделала все возможное для сохранения документа, несмотря на нарушения со стороны США. Отмечается, что «ситуация резко изменилась в прошлом году». Это связано с выходом из договора США, чье членство некогда было условием вступления документа в силу.
Утверждается, что вина за развал соглашения лежит на американской администрации.
2 июня Совет Федерации единогласно одобрил выход из ДОН, заключенного в 1992 году. 7 июня документ подписал президент России Владимир Путин.