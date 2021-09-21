Россия «устала» мириться с действиями Турции в Сирии и предъявила ультиматум
Россия устала мириться с действиями Турции в Сирии и предъявила президенту страны Реджепу Эрдогану ультиматум. Либо Турция мирно уйдет из занятых сирийских территорий, либо не избежать серьезных потерь.
Об ультиматуме написало издание Al Monitor. По мнению СМИ, на это указывает штурм южных районов Идлиба.
Данная ситуация демонстрирует, что Москва начала действовать жестко. Активность России дает Турции возможность уйти добровольно.
В противном случае Россия и Сирия начнут штурм тех районов, которые контролируются турецкой армией. В этом случае Турция понесет огромные потери.
11 сентября турецкая сторона потеряла троих солдат в Идлибе.
Ранее президент России Владимир Путин назвал главной проблемой Сирии присутствие иностранных сил, имея в виду Турцию и США.