Россия тащит Киргизию на буксире

Накануне майских праздников Россия безвозмездно передала Киргизии два многоцелевых вертолета среднего класса Ми-8МТ и девять бронированных машин БРДМ-2М. Церемония передачи военной техники происходила на российской базе «Кант» в 30 километрах от Бишкека в присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу. Столь щедрый подарок заставляет вспомнить времена СССР, который вооружил полмира, но в итоге страна экономически надорвалась и распалась.

Сейчас Россия постепенно умнеет. Во всяком случае, в действиях ее официальных представителей чувствуется желание получить максимальную отдачу за сравнительно небольшую цену.

Так, аренда военной базы «Кант» обходится в довольно скромные 4,8 млн долларов

При этом взваливать на себя груз ответственности за общее благополучие союзника Москва не спешит, ограничиваясь сотрудничеством по интересующим ее направлениям. Военное направление в приоритете.



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По словам Шойгу, Бишкек в последнее время много сделал для расширения военно-технического сотрудничества с Москвой и поэтому может рассчитывать на поддержку своей обороноспособности. К тому же враг у обеих стран один — террористические группы в Афганистане. Опасность выросла после разгрома ИГИЛ* в Сирии и Ираке, поскольку уцелевшие боевики стали возвращаться по домам. Значение военной базы в Киргизии, как части системы ОДКБ, а также ШОС выросло.

Поэтому все идет к тому что Россия откроет в Киргизии и вторую военную базу. Разговоры об этом шли несколько лет, однако, Москва не форсировала вопрос, не желая передавить и вызвать негативную реакцию других региональных игроков. В первую очередь Узбекистана, с ревностью следящего за усилением соседа, с которым у него возникали трения на межнациональной почве.

В свое время Исламу Каримову даже пришлось спасать киргизских узбеков от расправы, открыв границу

Сейчас, выстроив отношения с приемником Каримова Шавкатом Мирзиёевым, Москва готова двигаться дальше. О значении военной базы в Киргизии особо заявил Владимир Путин во время своего мартовского визита в Бишкек. Тогда же было подписано соглашение об увеличении площади земли под российские военные объекты на 60 гектаров. Эксперты отмечают, что это может означать как расширение инфраструктуры действующей базы «Кант», так и создание нового военного объекта.

Усиливая военное присутствие России в Киргизии, Путин отчасти реабилитируется за свои недальновидные политические шаги в прошлом. Вспомним, сразу после атаки джихадистов на башни торгового центра в Нью-Йорке президент РФ поспешил предложить Джорджу Бушу любую помощь, полагая, что общий враг сделает наши страны партнерами. Одной из опций помощи стало согласие Кремля на присутствие янки в Киргизии. Выдавить их базу «Манас» удалось лишь летом 2014 года.

Между тем, страны Центральной Азии традиционно являются сферой влияния России. С тех самых пор, как ее народы, спасая себя от могущественных врагов, первый из которых Китай, массово стремились стать подданными «белого царя» на севере. «Большая игра», которую вели Россия и Великобритания в Азии, закончилась нашей победой и в 19-м и в 20-м веке и негоже сдавать ее результаты родственной британцам североамериканской цивилизации.

Протекторат на Иссык-Куле

Но чтобы действительно надежно привязать этот важный регион к России, сделать его определенным буфером между собой и дикими ордами вооруженных исламистов на юге одного только военного присутствия недостаточно. Необходимо контролировать экономику этих стран. Очевидно, именно этот факт послужил причиной поспешного принятия Киргизии в ЕАЭС, хотя многие эксперты указывали на ее слабость и неподготовленность к существованию по правилам объединения.

Пока России приходится тащить экономику Киргизии на буксире. Так, одной из серьезных проблем для ЕАЭС стала «дыра» на границе республики с Китаем

Неконтролируемый поток контрабанды китайских товаров нес угрозу общему рынку союза. Проблема не решалась долгие годы, пока Россия на свои деньги не построила пограничный пост «Вектор». Не исключено, что теперь контроль перейдет к нашей ФСБ — ее представители присутствовали на церемонии открытия объекта.

Оказывая союзнику столь отеческое внимание, Россия получает моральное право на экономическую экспансию в соседнем государстве. Так, «Газпром» уже подписал меморандум о приобретении «Кыргызнефтегаза» - осколка некогда единой газовой системы нашей большой страны. Правда, местные власти немного артачатся. О необязательности сделки заявил премьер-министр. Но это почти наверняка торг. Желание, как на базаре, набить цену.

Еще одним масштабным объектом, который может перейти в собственность России является местная железнодорожная сеть «Кыргыз темир жолу». Сейчас это предприятие — банкрот. Как и в случае с «Кыргызнефтегазм» предполагается преобразовать его в открытое акционерное общество. По закону, поглощения слабого сильным контроль над «железкой» достанется тому, кто ее в свое время и построил — России.

Правда, нашим конкурентом может стать Китай. Тем более важно поторопиться с покупкой

Как видим, Киргизия плохо справляется с высокотехнологичным советским наследством. Не может не только развивать его, но и даже поддерживать в работоспособном состоянии. Чуть лучше идут дела в горнорудной отрасли. Хорошие деньги республике приносит золотодобыча. Достать богатство из земли — что может быть проще? Но вот там, где для этого требуется известный уровень технической оснащенности, как например, в добыче урана, дела идут уже не очень. К тому же против этого выступает общество — люди боятся за Иссык-Куль.

Единственным надежным и безотказным способом пополнения бюджета страны и карманов ее граждан остается трудовая миграция. В основном в крупные российские города. Как тут не вспомнить горькое признание экс-президента Киргизии Розы Отумбаевой о том, что половина Баткенской области «в Бирюлеве дворниками работает». С тех пор мало что изменилось. Тем более в рамках ЕАЭС свободное перемещение трудовых ресурсов узаконено.

Язык Пушкина в каждую юрту

Москва со своей стороны всячески стимулирует трудовую миграцию. Так, проведенная у нас миграционная амнистия коснулась 131 тысячи граждан Киргизии. Тех, кто находясь на территории России так или иначе нарушал законодательство из-за чего попал в «черные списки». Россия — добрая душа, а к своим союзникам особенно. Голоса тех, кто бьет тревогу, напоминая, что, например, исполнители терактов в петербургском метро были выходцами из Киргизии, как правило, не слышны.

В этих условиях становится важной «русификация» будущих трудовых мигрантов на дальних подступах - в самой республике

Это касается не только языка, но культуры в целом. Киргизских преподавателей русского языка, как иностранного, уже готовят в России. Например, в Сыктывкаре. Также российские филологи выезжают с этой целью в республику. Если этот процесс не затормозят, язык Пушкина и Достоевского однажды придет в каждую юрту.

С учетом того, что нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по профессии учитель русского языка и литературы процесс культурного влияния России должен идти как по маслу. Его предшественник и политический оппонент Алмазбек Атамбаев тоже был русофил — пел песни по-русски и выступал против перевода киргизского языка с кириллицы на латиницу, как это сделал в соседнем Казахстане Нурсултан Назарбаев.

Впрочем, в Киргизии есть и силы, выступающие за то, чтобы лишить русский язык статуса официального. Для этого они готовы изменить конституцию страны. Единственной гарантией от такого поворота событий в стране, где революции — нормальное явление, может стать тотальное присутствие России во всех сферах жизни и кропотливая дипломатическая работа не только с актуальной властью, но и с антироссийской оппозицией. «Большая игра» продолжается.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.