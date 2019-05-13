Россия — Таджикистан: Союз поневоле
Россия — Таджикистан: Союз поневоле

Москва превращает азиатскую республику в буфер с Афганистаном

Ставшая глобальной акция «Бессмертный полк» прошла в этот раз и в Таджикистане. Свыше 2 тысяч человек разного возраста приняли участие в шествии в парке Победы Душанбе. Цветы к вечному огню, «Катюша», крики «Ура!» - все как полагается. И даже поздравление лидера страны Эмомали Рахмона. Экс-Рахмонова.

Внимание президента Таджикистана к «Бессмертному полку» неожиданно. Два последних года местные власти дистанцировались от акции, отказавшись включать ее в перечень официальных мероприятий ко Дню Победы. Отказ объяснили исламской традицией — нельзя ходить с портретами умерших. Вторая причина — боевые действия на границе с Афганистаном. Мол, война, не до праздников.

Налицо процессы, свойственные после «КрымНаш» многим постсоветским республикам. Память о о Великой Отечественной войне воспринимается как идеологическая экспансия России. Как точка сборки русских и русскоязычных граждан этих стран, а также местных жителей, разделяющих с Москвой общую судьбу. А это уже потенциальная угроза для власти новых правителей, считают в высоких кабинетах.

Перемена отношения властей Таджикистана к памятной акции и шире - к России и русским, должна иметь какое-то объяснение. Скорее, здесь лично поработал Владимир Путин

В апреле он принял Рахмона в Кремле. Причем, перед началом официальных переговоров в течение часа беседовал с ним с глазу на глаз. Темами переговоров были военное сотрудничество, инвестиции и трудовая миграция. Очевидно, одно было увязано с другим. Кажется, Путин просто «купил» лояльность Рахмона.

Сделать это было не так уж и трудно. Таджикистан еще в советский период по всем социально-экономическим показателям плелся в самом хвосте. Что ни возьми, от душевого дохода до надоев молока первой была как правило Эстония, а последним Таджикистан. Сейчас, после пережитой гражданской войны, там мало что изменилось. Даже в своем регионе страна остается экономически отсталой.

«В России живут и работают порядка 1,2 млн граждан Таджикистана, а их денежные переводы являются серьезным подспорьем для экономики страны и для их семей», - ударил в слабое место Путин

Москва, напомнил он, делает все, безопасного и комфортного труда таджикистанцев на своей территории, включая самые широкие преференции для стран - не членов ЕАЭС. Выглядит как метод кнута и пряника.

Ход оказался удачным. Рахмон все понял правильно и сам попросил об усилении русификации своей страны. Образовательные учреждения Таджикистана ждут из России преподавателей русского языка и учебников, заявил он. По признанию Рахмона, он просит Москву об этом аж со времен Ельцина и Черномырдина. Похоже, его готовы услышать, но только в обмен на серьезные преференции северному соседу.

ИГИЛ* не пройдет

Главное, что интересует Москву в Таджикистане — превращение республики в плацдарм, позволяющий эффективно противостоять растущей угрозе с юга — Афганистана. Разгром ИГИЛ в Сирии и Ираке актуализировал эту проблему радикализма в Центральной Азии. На смену национально ориентированным исламистам из «Талибан»** могут прийти интернациональные головорезы, столь успешно выбитые российскими ВКС с Ближнего Востока.

Кстати, сторонники ИГИЛ из числа местных жителей именно в России видят главное препятствие своим экспансионистским планам.

Не зря объектом террористической атаки могло стать пожалуй самое боеспособное во всей Центральной Азии военное соединение — 201-я мотострелковая дивизия, расквартированная в Таджикистане. За подготовку взрыва на этом важнейшем военном объекте этой зимой местный житель был осужден на 30 лет лишения свободы

Поддерживая свою военную базу, Россия, тем не менее, повышает боеспособность и армии Таджикистана. Об этом заявил Сергей Шойгу во время недавнего визита в регион. Душанбе уже получил безвоздмездно два военных городка в Кулябе и Бохтаре. Кроме того, Москва поставила средства ПВО на 9 млн долларов. Это позволит развивать объединенную систему обороны в рамках всех стран СНГ. В первую очередь в интересах России.

Помимо оснащения и перевооружения военной техникой, Россия занята обучением местных военнослужащих и даже патриотическим воспитанием таджикских детей. Очевидно, с прицелом на будущее. «Я сын таджикского народа, отстаивал Москву так же, как это делали сибиряки, уральцы, ленинградцы и москвичи», — цитируют СМИ выступление перед школьниками председателя Совета ветеранов 201-й военной базы майора Абдурашида Рахманова.

По действующему договору с Душанбе 201-я дивизия будет стоять там как минимум до 2042 года

Однако, значение этого соединения для стабильности в регионе столь велико, что возможно оно будет находиться там всегда. Это значение признают даже соседи Таджикистана. Не зря на праздновании Дня Победы в расположение 201-й дивизии лично прибыли послы Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Казахстана.

Слабое звено

Тем не менее, возникает вопрос: а не оттолкнет ли Таджикистан столь настойчивое преследование Россией своих интересов в регионе? Не обвинят ли русских опять в экспансии, в зажиме местных национальных ценностей, в навязывании своей повестки независимому уже государству? И как следствие к новому охлаждению отношений. Такая опасность есть всегда. Однако, Кремль, кажется, нашел нужный баланс между своими целями и допустимыми средствами их достижения.

Главное, Таджикистан сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать условия. Страна слишком слаба и имеет долгую постсоветскую историю проблем с соседями

И если Туркмения доставляет ей мелкие неприятности, создавая проблемы таджикским дальнобойщикам и студентам, то с Киргизией дело доходило до приграничных конфликтов со стрельбой. Не лучше дела обстоят и с Узбекистаном, обвиняющим Таджикистан в узурпации водных ресурсов региона.

Россия в этой ситуации оказывается, арбитром. Влияя на соседей Таджикистана, Москва может создавать Душанбе проблемы или, напротив, решать их. Удобный инструмент. И, конечно, решающее значение имеет угроза с юга. Рахмон хотя и победил в кровопролитной гражданской войне против Партии исламского возрождения Таджикистана, однако вряд ли хочет повторения такого опыта.

В условиях геополитических клещей, в которые оказался зажат Таджикистан, лишь Россия может обеспечить ему безопасность. Налицо симбиоз слабого с сильным. Союз поневоле.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

** Движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Теги:
Места: Россия, СНГ
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