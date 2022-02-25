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Политика
Россия станет изгоем среди стран Европы и это решение «неизбежно»
25 февраля, 2022 18:49
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Youtube / Guardian News
Членство России в Совете Европы будет приостановлено после вторжения в Украину. Процедура приостановки членства уже запущена комитетом министров Совета. Об этом рассказал польский премьер Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети Twitter.
Приостановку членства РФ инициировали Украина и Польша
«Окончательное решение неизбежно», — подчеркнул польский премьер-министр.
Дополнение. МИД Италии сообщил, что комитет министров Совета Европы вынес вердикт по поводу членства РФ. Россия исключена.
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