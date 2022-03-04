Россия сократила число требований на переговорах с Украиной. Кремль это прокомментировал
Украина назвала требование, от которого отказалась Россия на переговорах. Кремль прокомментировал это заявление.
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Россия перестала говорить о денацификации.
«Сейчас главное — неразмещение в Украине отдельных видов наступательного вооружения», - сказал Арестович изданию «Страна».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, отказалась ли Москва от курса денацификации, заявил: «Нет, это не так». Его ответ приводит Telegram-канал Вы слушали маяк.
Второй раунд переговоров России и Украины состоялся 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.
Напомним, военная операция России на Украине длится с 24 февраля. За девять дней стороны дважды провели переговоры.
В ответ на операцию России Запад стал вводить масштабные санкции. Многие компании ушли из РФ.
На фоне происходящего ЦБ РФ повысил ключевую ставку до рекордных 20%. Выросли ставки по ипотеке, потребительским кредитам и депозитам.