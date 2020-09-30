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Россия шлет запросы по ситуации с Навальным. Западные страны молчат
30 сентября, 2020 08:31
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фото: Wikipedia
Власти Швеции и Франции до сих пор не ответили за запросы России, предоставить результаты анализов проб Алексея Навального. Об этом сообщили в МИД РФ.
В Ведомстве добавили, что Генпрокуратура России направила в Берлин уже три запроса касательно ситуации с Навальным, также запросила Швецию и Францию, но ответа пока не получила.
МИД заявляет, что в лаборатории этих стран «немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ», пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Навальный в разговоре с немецким прокурором отказался сотрудничать с Россией, которая предлагала Германии провести совместное расследование случившегося.
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