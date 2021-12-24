Россия продолжила стягивать военную технику и наращивать войска рядом с Украиной
Спутниковые снимки показывают, что Россия продолжила наращивание военной мощи рядом с Украиной. В настоящее время в пределах 200 километров от границы сконцентрировано 122 тысячи военнослужащих.
На продолжение российских действий обратила внимание военно-разведывательная компания Janes. Она изучила спутниковые снимки и пришла к выводу, что с ноября в приграничную область были перемещены танки, артиллерия и системы ПВО.
Об этом пишет Bloomberg.
О передислокации российских военных к украинской границе говорится с осени. США и их европейские союзники подозревают Россию в подготовке нападения на Украину - Москву неоднократно предупреждали о последствиях.
Говорилось, что США подготовили новый тип санкций в случае вторжения. Ограничения могут нанести удар по обычным гражданам и затронуть валюту.
Президент России Владимир Путин на фоне роста напряженности провел переговоры с главой США Джозефом Байденом и выдвинул условия по гарантиям безопасности. Россия требует, чтобы Украину не включали в НАТО.