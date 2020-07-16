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Россия призвала Грузию прекратить провокации на границе

Дмитрий Байков
16 июля, 2020 07:06
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фото: Pixabay

Со стороны Грузии участились «провокационные действия и заявления», прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.

МИД России распространил комментарий, в котором призвал Тбилиси начать переговоры с Сухумом и Цхинвалом. Также Грузии рекомендовано проводить «разъяснительную работу» с гражданами страны. При этом попытки госдепа США обвинить в российскую сторону в разжигании напряженности в регионе в МИДе назвали провокационными, пишет «РИА Новости».

Грузия продолжает углублять сотрудничество с НАТО. Полноценное членство в Североатлантическом альянсе является одной из главных целей страны.

По словам главы грузинского правительства Георгия Гахарии, Грузия принимает активное участие в миротворческих миссиях. а НАТО является важным гарантом будущей безопасности страны.

темы
Россия
политика
Грузия
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