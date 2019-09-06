Россия предложила США купить опасное оружие

Мировой рынок оружия уверенно растёт с каждым годом. По подсчётам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2014–2018 объём продаж обычных вооружений увеличился на 7.8% по сравнению с 2009–2013 годами и на 23% по сравнению с 2004-2008 годами.

Основным драйвером этого процесса является повсеместная политическая нестабильность из-за межгосударственных противоречий и террористической угрозы. Наиболее тревожная ситуация наблюдается на Ближнем Востоке.

За последние пять лет импорт оружия в страны региона почти удвоился. В список активно перевооружающихся стран региона входят Саудовская Аравия, Катар, Ирак, Египет, Турция и Израиль

Все вышеперечисленные государства не обладают научно-промышленной базой для удовлетворения растущих военных потребностей. Поэтому ближневосточные страны наряду с Индией и Китаем представляют собой крупнейших импортёров самого разнообразного вооружения.

Цена и качество

Россия традиционно занимает второе место на мировом оружейном рынке. Её доля составляет примерно 20%. Абсолютным чемпионом по продажам остаются Соединённые Штаты, контролируя более трети рынка. На третьем месте расположилась Франция (7%), на четвёртом — Германия (чуть менее 7%) и на пятом — Китай (5%).

У каждого лидера есть свои конкурентные преимущества и недостатки. Например, ценник на военную продукцию западных государств часто оказывается неподъёмным для большинства государств мира, в том числе крупных игроков на рынке импорта.

Например, один французский истребитель Dassault Rafale обошёлся Египту в 216 миллионов евро, а Катару — в 241 миллион. При этом стоимость экспортного образца не менее эффективного российского истребителя Су-35С составляет около 100 миллионов долларов, модификации Су-27 и Су-30 стоят ещё дешевле

В целом западным высокотехнологичным проектам свойственно попадать в своеобразную финансовую ловушку. Сложная судьба у грандиозной программы американского самолёта пятого поколения F-35 Lightning II. США удалось сбить цену на одну единицу. Сегодня она колеблется в районе 100-150 миллионов долларов, но план производства для внутренних и экспортных нужд неоднократно пересматривался в сторону понижения.

Всему виной высокая стоимость человеческой рабочей силы, а также честолюбивое стремление наших «уважаемых партнёров» превзойти конкурентные образцы. Теоретически западные государства могли бы перенести производство в третьи страны, однако этот процесс не происходит. В этом заключается ещё один недостаток американских и европейских продавцов — они не любят делиться технологиями.

В итоге Россия достаточно уверенно обыгрывает Запад в борьбе за отдельные рынки сбыта. Наиболее крупная победа была одержана в Индии, где Москва развернула совместное производство танков Т-90 (в два раза дешевле французского Leclerc и немецкого Leopard) и истребителей Су-27

В то же время объективными преимуществами западных игроков является высокая технологичность продукции и наличие в странах-эксплуатантах сети сервисных центров. Данный фактор увеличивает стоимость вооружений, но снимает с покупателя необходимость заниматься поиском запчастей и ремонтом импортной техники. В среднесрочной перспективе подобный формат сотрудничества приносит выгоду эксплуатанту.

Наша страна, к сожалению, не вкладывается в развитие зарубежных сервисных центров. Данные институты техобслуживания, конечно, есть, но их явно недостаточно. Многие покупатели российской продукции или эксплуатанты советских вооружений предпочитают ремонтировать военную технику (покупать запчасти или боеприпасы) не в РФ. Зачастую партнёрами таких государств становятся Беларусь, Украина и страны Восточной Европы, предлагающие более дешёвую цену за свои услуги.

Тем не менее, Россия занимает достаточно прочные позиции на мировом рынке, в том числе в сфере высокотехнологичной продукции. По ряду характеристик отечественные самолёты, вертолёты, средства ПВО, танки, бронетехника, стрелковое вооружение, боеприпасы превосходят западные образцы. Если покупатель ориентируется на критерий цена-качество, то российским образцам, пожалуй, нет равных.

Важность диверсификации

Мировой рынок оружия, естественно, является достаточно конкурентной средой. Но в целом предпочтения крупнейших покупателей определяются не столько объективными характеристиками военной продукции или условиями контракта, сколько их политической ориентацией.

Невозможно представить, чтобы Соединённые Штаты приобрели российское вооружение, даже если оно заметно превосходит собственные образцы. 5 сентября на полях Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин рассказал, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести отечественные гиперзвуковые комплексы. Хотя очевидно, что США ни при каких обстоятельствах не согласились бы на такую сделку

Российское оружие (по крайней мере, в массовом порядке) не будут покупать союзники Соединённых Штатов в Европе и на Ближнем Востоке. Например, крупнейшим в мире импортёром вооружений является Саудовская Аравия. Контракты на десятки миллиардов долларов, которые почти ежегодно получает американская оборонная промышленность, давно превратились в неотъемлемый атрибут всей системы межгосударственных отношений.

На протяжении десятилетий между Вашингтоном и Эр-Риядом действует негласный компромисс. Американцы получают от саудовцев нефть, возможность держать военные базы, продают им огромное количество военной продукции, а в ответ закрывают глаза на деятельность Саудовской Аравии по поддержке радикальных салафитских движений, включая террористические группировки.

И такой порядок дел останется несокрушимым, пока в пустынях Аравийского полуострова будут добываться углеводороды. О чём говорить, если Вашингтон не предпринял против Эр-Рияда никаких контрмер в ответ на спонсирование членами королевской семьи террористической атаки 11 сентября 2001 года. Также американцы воздерживаются от критики нарушений прав человека и секс-меньшинств в Саудовской Аравии.

Покупка российского вооружения также является частью большой политической игры. Сделка с Турцией на поставку зенитных комплексов С-400 и переговоры о приобретении истребителей пятого поколения Су-57 призваны подчеркнуть серьёзность курса президента Реджепа Эрдогана, который рассчитывает оградить страну от чрезмерного, как ему представляется, западного влияния

На сегодняшний день Турция достаточно сильно зависит от американских и европейских военных технологий. Сотрудничество с Россией позволяет Анкаре диверсифицировать поставки оружия, укрепить национальную оборону, а в конечном итоге — поддержать экономический и политический суверенитет страны.

Аналогичным образом с 1970-х годов действует Индия. На протяжении полувека Дели остаётся самым стабильным и крупным рынком сбыта отечественного вооружения. Взаимодействие с РФ в военно-технической сфере практически не пересекается с контактами Индии с западными странами. Более того, доля отечественных образцов в армии страны несколько выше, чем конкурирующей продукции.

В обозримой перспективе Индия намерена сохранять паритет между российскими и западными поставщиками военной продукции. В Дели понимают, что диверсификация военно-технического сотрудничества — залог нормальных отношений с ведущими державами и способ сохранить независимый внешнеполитический курс страны.

Увеличение в мире количества государств с подобной позицией повышает шансы России на расширение географии и объёмов экспорта оружия

Но в любом случае данное обстоятельство не должно служить поводом для расслабленности. На текущий момент существенную угрозу для нашей страны представляют санкции США в виде блокировки денежных переводов по крупным оружейным контрактам. Москве необходимо либо искать компромисс с американцами, либо развивать альтернативную систему расчёта с партнёрами.