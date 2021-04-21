Россия пошла на серьезный политический шаг в ответ на последнюю волну санкций США

Политика

МИД России объявил о высылке десяти сотрудников посольства США. Эта мера принята в ответ на последнюю волну санкций.

Сотрудники американской дипмиссии обязаны покинуть страну до 21 мая, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что нота об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников 21 апреля вручена заместителю посла США Барту Горману.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России. Ограничения касались 16 юридических и 16 физических лиц. Они затрагивали госдолг России. В обоснование мер говорилось, что Россия вмешивалась в выборы президента в 2020 году и осуществляла кибератаки на ведомства США.