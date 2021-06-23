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Политика
Россия ответит ядерным оружием, если что
23 июня, 2021 11:16
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Pixabay
Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие только в ответ на применение против нее оружия массового поражения. Такое заявление сделал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
При этом Герасимов подчеркнул, что ядерная политика России носит сугубо оборонительный характер. Условия применения ядерного оружия строго ограничены и регламентированы.
Он также отметил, что Россия и США заинтересованы в пролонгации СНВ-3 и в предсказуемости развития ядерных сил обоих стран, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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