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Россия ответит на переброску ядерных ракет США в Польшу

Дмитрий Байков
16 июля, 2020 11:57
2 мин
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фото: Pixabay

Если тактическое ядерное оружие США будет передислоцировано из Германии в Польшу, то Россия ответит на это, разместив ракеты средней и меньшей дальности вблизи границ ЕС.

По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, действия США приведут к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО. «Я думаю, что это будет просто приговор этому документу», - сказал дипломат. Согласно договору, страны альянса не могут изменять построение и географию размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры.

в 2021 году должно быть закончено создание ракетной базы в Польше с пусковыми установками Мk-41. По словам Грушко, в России считают это прямой угрозой, также как и готовую систему ПРО в Румынии.

«Как только ракеты появятся - разместим и мы», - приводит слова Глушко «Интерфакс».

Ранее президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности страны. Согласно документу, самой большой угрозой для республики является «агрессивная политика России».

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США
Россия
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