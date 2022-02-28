Россия ответила на запрет полетов над ЕС и Канадой аналогичной мерой для 36 стран
Росавиация объявила о запрете 36 странам использовать воздушное пространство России. Ограничение введено в качестве ответной меры.
В список стран, которым запрещено выполнять гражданские полеты через российское пространство, попали страны ЕС, Прибалтики, Канада и другие. Федеральное агентство запретило выполнять рейсы авиакомпаниям из Германии, Франции, Италии, Испании, а также Албании, Великобритании.
Полный список публикует телеканал «360».
В Росавиации добавили, что разрешение на полеты из этих государств могут быть выданы «в особых случаях».
С началом военной операции России на Украине европейские страны стали закрывать небо для российских самолетов. Первыми это сделали Чехия и Польша. Канада присоединилась к запрету 27 февраля. Летать над Европой не смогут, в том числе частные самолеты из России.