Россия отправляет бригаду врачей в Киргизию в разгар пандемии

Политика

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Российские власти направят в Киргизию бригаду врачей. Они прибудут на место назначения 22 июля.

Как сообщает пресс-служба киргизского министерства иностранных дел, сложившиеся темпы распространения инфекции побудили лидера Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о поддержке в борьбе с COVID-19.

В правительстве республики также сообщили о том, что ожидают поддержки от МЧС России в виде гуманитарной помощи. Из РФ будет доставлено 31 ИВЛ-аппарат, не менее 70 прикроватных мониторов и другие необходимые приборы, сообщает РИА «Новости».