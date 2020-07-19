По состоянию на 19 июля 10:45
Заболевших771 546
За последние сутки6 109
Выздоровело550 344
Умерло12 342
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Россия отправляет бригаду врачей в Киргизию в разгар пандемии

Кирилл Савушкин
19 июля, 2020 14:41
1 мин
Photo
Flickr

Российские власти направят в Киргизию бригаду врачей. Они прибудут на место назначения 22 июля.

Как сообщает пресс-служба киргизского министерства иностранных дел, сложившиеся темпы распространения инфекции побудили лидера Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о поддержке в борьбе с COVID-19.

В правительстве республики также сообщили о том, что ожидают поддержки от МЧС России в виде гуманитарной помощи. Из РФ будет доставлено 31 ИВЛ-аппарат, не менее 70 прикроватных мониторов и другие необходимые приборы, сообщает РИА «Новости».

темы
Россия
коронавирус
Киргизия
гуманитарная помощь
1 мин