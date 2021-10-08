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Политика
Россия оказалось «серым кардиналом» в миграционном кризисе на границах ЕС и Беларуси
8 октября, 2021 22:00
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency
За разжиганием кризиса на границе Литвы и Беларуси стоит Россия. Именно она «за всем этим стоит». Такое мнение выразил глава Минобороны Швеции Петер Хультквист.
«Наше мнение, как мы обсуждали это сегодня, состоит в том, что за всем этим стоит Россия», - заявил министр во время встречи с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.
Хультквист убеждён, что российская сторона стремится дестабилизировать ситуацию в граничащих с Беларусью европейских странах и в целом оказать давление на Евросоюз.
«Они [российские власти] весьма заинтересованы в этой ситуации», - приводит слова глав Минобороны Швеции «ТАСС».
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