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Русская планета
Политика

Россия обсуждает отмену визового режима с Мексикой

Артем Денисов
30 апреля, 2021 02:25
2 мин
Артем Денисов
30 апреля, 2021 02:25
2 мин
pixabay.com
pixabay.com

Мексика и Россия планируют отменить визовый режим.

В настоящее время обсуждается вопрос об отмене визовых требований для граждан России и Мексики.

Как заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, сегодня россияне могут получить разрешение на поездку в Мексику очень быстро и без проблем - около 10 лет существует электронное разрешение на въезд. При этом у мексиканцев такой возможности нет. «Обе стороны хотят, чтобы вопрос о создании безвизового режима решился. Мы собираемся это сделать. Как только мы узнаем окончательное решение, мы его сообщим», — заявил министр иностранных дел.

Сегодня попасть в Мехико из России можно только через Стамбул. Мексика на фоне пандемии коронавируса не закрывала границы и не ограничивала полеты, пишут «Известия».

Ранее российский паспорт опустился на три позиции в международном рейтинге, составляемом швейцарской компанией Henley&Partners, и оказался на 51-м месте. С российским гражданством можно посетить 118 стран без визы.

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Мексика
Виктор Бабарико
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