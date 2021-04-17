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Политика

«Россия нас унизила». Решение Google по Курилам очень сильно разозлило японцев

Сергей Михневич
17 апреля, 2021 19:27
1 мин
Сергей Михневич
17 апреля, 2021 19:27
1 мин
Alexandr Liskin/Globallookpress.com
«Россия нас унизила». Решение Google по Курилам очень сильно разозлило японцев

Японцы достаточно остро отреагировали на решение корпорации Google обозначить на карте острова Курильской гряды как часть России. Ранее на несоответствие обратили внимание в Госдуме РФ.

После этого заявления некоторые жители страны призвали разорвать отношения с Россией и наказать Google.

«Россия совсем унизила Японию! Может, нам прекратить использовать это медоточивое слово „возврат“, а действовать по-другому?» - написал житель Японии в социальных сетях. Другой пользователь считают, что Японии необходимо разорвать отношения с Москвой.

Напомним, после Второй мировой войны Курильские острова стали входить в состав России, но Москва и Токио так и не заключили мирный договор по итогам окончания конфликта, пишут РИА «Новости».

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ТЕГИ
Япония
Курильские острова
Россия
Google
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